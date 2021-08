Powerwolf, Dragonforce i Warkings: Koncert w Polsce w 2022 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Powerwolf powróci do Polski w ramach przesuniętej trasy "Wolfsnächte Tour", promującej ich najnowszy album "Call Of The Wild" z 2021 r.

Obok niemieckich powermetalowców pojawią się goście specjalni: brytyjski Dragonforce oraz Warkings z Grecji.

Clip Powerwolf Dancing With The Dead

Liderami tej pierwszej kapeli są gitarzyści Herman Li i Sam Totman, którym towarzyszą wokalista Marc Hudson, pochodzący z Włoch perkusista Gee Anzalone i koncertowa basistka Alicia Vigil.

Organizatorzy informują, że wszystkie posiadane bilety na koncert będą honorowane w nowym terminie wydarzenia. W związku z powyższą zmianą, bilety można już także zwrócić lub wymienić w miejscu ich zakupu.

Pierwotnie koncert miał się odbyć 18 października 2021 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Bilety: 149 zł - przedsprzedaż, 170 zł - w dniu koncertu.