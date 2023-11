Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 65-letni tenor sprzedał ponad 75 mln płyt.

Reklama

Clip Andrea Bocelli Time To Say Goodbye - & Sarah Brightman

Kompilacja "Romanza" z 1997 r. dzierży tytuł największego włoskiego bestsellera - rozeszło się ponad 17 mln sztuk.

W ramach jubileuszowej trasy z okazji 30-lecia kariery Andrea Bocelli zaśpiewa 25 stycznia 2025 r. w Atlas Arenie w Łodzi. Towarzyszyć mu będzie orkiestra, chór oraz wyjątkowi goście.

Bilety trafiły już do sprzedaży - najtańsze wejściówki kosztują 289 zł. Za najdroższe miejsca przed sceną należy zapłacić 799 zł.

Dodajmy, że wcześniej ogłoszono koncert Bocellego w Tauron Arenie Kraków - wystąpi tam 16 listopada 2024 r.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrea Bocelli Ave Maria

W kwietniu premierę miał czteroodcinkowy dokument "The Journey: A Musical Special from Andrea Bocelli", który pokazuje liczącą ok. 300 km konną podróż tenora od Bazyliki św. Piotra w Rzymie do rodzinnej miejscowości Lajatico w Toskanii.

Wideo The Journey con Andrea Bocelli | Trailer Ufficiale - Paramount+

Podczas podróży Włoch w intymnych wywiadach opowiada m.in. o pokoju, nadziei, mierzeniu się ze strachem czy związkach, a towarzyszą mu m.in. najbliżsi oraz muzyczni przyjaciele (m.in. 2Cellos, Katherine Jenkins, TAYA, Tori Kelly).