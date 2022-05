Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.

Z poprzednich ogłoszeń wiemy, że na festiwalu pojawią się m.in. Tagada Jones, Clutch, Wolf Alice, Kwiat Jabłoni, King Gizzard & The Lizard Wizard i Organek. Teraz poznaliśmy kolejne cztery kapele, które wystąpią na pol'and'rockowych scenach.

Na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata zaprezentują się "wielcy przyjaciele naszego Festiwalu i Fundacji WOŚP" - zespół Voo Voo. Grupa wymyka się łatwym definicjom. Twórczość grupy i jej lidera Wojciecha Waglewskiego wciąż ewoluuje, zmienia swój charakter, nieustannie zaskakując fanów.

Na swoim koncie mają niezliczoną ilość koncertów oraz współpracę z artystami światowego formatu jak Don Cherry, Nick Cave, Twinkle Brothers, Esperanza Spalding czy Alim Qasimov. Na krajowej scenie Voo Voo nagrywało i występowało m.in. z Tomaszem Stańką, Urszulą Dudziak, Leszkiem Możdżerem, Anną Marią Jopek, Katarzyną Nosowską, zespołem Mazowsze, wybitną mezzosopranistką Małgorzatą Walewską.

Voo Voo na XV Przystanku Woodstock - Kostrzyn nad Odrą, 1 sierpnia 2009

Kolejna ogłoszona gwiazda to Laura Cox, którą w Polsce można było zobaczyć już m.in. podczas Rawa Blues Festival. Jak czytamy, to "pół Franzuzka, pół Angielka - ale zawsze 100% rock'n'rollowego grania". Po raz pierwszy zaczęła publikować swoje covery i solówki gitarowe na platformie YouTube w 2008 roku. Po odniesionym tam sukcesie została wokalistką i gitarzystką zespołu Laura Cox Band - rockowej grupy założonej przez nią w 2013 roku.

Wideo Laura Cox Band - Hard Blues Shot (Live)

Festiwal dowodzony przez Jurka Owsiaka odwiedzi również zespół Jinjer. To ukraińska kapela grająca progresywny groove metal. Mimo tego, że grupa powstała w 2009 roku, to muzycy uważają, że Jinjer nabrała kształtu dopiero po tym, jak rok później do zespołu dołączyła charyzmatyczna i niezwykle utalentowana wokalistka, Tatiana Shamilyuk.

W 2012 r. ukazał się debiutancki album "Inhale, Don't Breathe". Dwa lata później do sprzedaży trafiła płyta "Cloud Factory". W tym samym roku zespół zwrócił uwagę wytwórni Napalm Records, pod której skrzydłami ukazały się dwie kolejne płyty Jinjer. W 2019 r. dorobek zespołu poszerzył się o EP-kę "Micro" i płytę "Macro", a rok później na rynek trafił koncertowy "Alive In Melbourne". Muzycy nieustannie koncertują, występując, na początku, w Europie środkowo-wschodniej, a potem zdobywając uznanie fanów ciężkich brzmień w Ameryce, Europie Zachodniej, w Azji, i Afryce.

Line-up uzupełni grupa Kashell, czyli wspólny projekt AbradAba oraz muzyków zespołu Coma.