Pearl Jam przekłada trasę na 2022 r. Co z koncertem w Polsce?

Po raz kolejny europejska grupy Pearl Jam została przełożona w związku z pandemią koronawirusa. Znamy już nowy termin koncertu w Tauron Arenie Kraków.

Eddie Vedder z grupą Pearl Jam przyjedzie do Polski w 2022 r. /Jim Bennett /Getty Images

Trasa promująca płytę "Gigaton" pierwotnie została przełożona z 2020 na 2021 r. Teraz pojawiła się informacja, że całość została odroczona o kolejny rok.



Nowa data koncertu w Tauron Arenie Kraków to 14 lipca 2022 r.

"Świadomość wprowadzania szczepień na całym świecie daje dużo nadziei i Pearl Jam z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym będą mogli ponownie bezpiecznie podróżować. W międzyczasie zespół ma nadzieję, że wszyscy zachowują ostrożność i noszą maski czekając na bezpieczne spotkanie w 2022 roku" - czytamy.

Wcześniej zakupione bilety zachowują ważność na wszystkie przełożone koncerty. Fani, którzy nie mogą uczestniczyć w koncertach w nowych terminach, powinni skontaktować się z punktem zakupu biletu w celu uzyskania informacji.

Aby docenić cierpliwość fanów Pearl Jam w tych trudnych czasach, zespół proponuje darmową transmisję z Hard Rock Calling Festival w 2010 roku (Hyde Park, Londyn). Ten archiwalny program będzie dostępny od 2 do 5 kwietnia m.in. na oficjalnym kanale zespołu na YouTube i na profilu grupy na Facebooku.

Materiał składający się z 27 piosenek został zarejestrowany przez ekipę Hard Rock Calling, a nagranie zostało zremiksowane przez producenta "Gigaton", Josha Evansa.

Pearl Jam to amerykański zespół grunge'owy założony w 1990 roku. Pierwszy koncert zagrali 22 października tego samego roku. Na koncie mają dziesięć albumów studyjnych. Od początku kariery cieszą się uznaniem krytyków i fanów. W 2017 roku trafili do Rock and Roll Hall od Fame.

