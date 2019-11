Open'er Festival 2020: Znamy kolejne gwiazdy

Organizatorzy Open'er Festival ogłosili, że jednym z headlinerów będzie zespół Twenty One Pilots. Podczas imprezy wystąpi również raper ASAP Rocky.

Twenty One Pilots to obecnie duet /Katja Ogrin/Redferns /Getty Images

Zarówno amerykański duet Twenty One Pilots, jaki i ASAP Rocky wystąpią jako headlinerzy w czwartek, 2 lipca.

Reklama

Twenty One Pilots to amerykański zespół założony w 2009 roku w Columbus w stanie Ohio. Twórczość grupy to mieszanka popu, elektroniki, rocka i hip hopu.

Pod szyldem Twenty One Pilots ukazało się pięć albumów studyjnych. Grupa zadebiutowała krążkiem zatytułowanym "Twenty One Pilots" w 2009 roku. Następne płyty ekipy z Ohio to "Regional at Best" - ujrzała światło dzienne w 2011 roku, oraz "Vessel", która ukazała się dwa lata później. Dużą popularność (m.in. podwójna platyna w USA, platyna w Polsce) formacja zdobyła dzięki wydawnictwu "Blurryface", które trafiło w ręce fanów w maju 2015 roku. Kolejny longplay - "Trench" - zaprezentowali trzy lata później.



Clip twenty one pilots Levitate

Obecnie, od 2011 roku, Twenty One Pilots to duet. Tworzą go: Tyler Joseph (wokal, gitara, teksty) i Josh Dun (perkusja).

ASAP Rocky to amerykański raper, który na koncie ma trzy albumy studyjne. Niestety znany jest również z problemów z prawem. Na początku lipca 2019 roku został aresztowany w Sztokholmie w związku z pobiciem mężczyzny na ulicy. Ostatecznie Rocky został skazany w zawieszeniu oraz musiał zapłacić karę grzywny (12,5 tys. szwedzkich koron). To właśnie z tego powodu musiał odwołać swój koncert na zeszłorocznym Open'er Festivalu (zastąpił go Stormzy).



Kraków Live Festival 2018: ASAP Rocky 1 / 17 ASAP Rocky na Kraków Live Festival 2018 Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Znane są jeszcze dwie gwiazdy kolejnej edycji festiwalu. Na scenie zobaczymy amerykańską piosenkarkę Taylor Swift (wystąpi w piątek, 3 lipca) oraz Thoma Yorke - wokalistę brytyjskiego zespołu Radiohead (na Tent Stage pojawi się w środę, 1 lipca).

Open'er Festival 2020 odbędzie się w dniach 1-4 lipca 2020 roku w Gdyni. Będzie to jego 19. edycja.