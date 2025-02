Utwór "Dizzy" był kompozycją, która reprezentowała Wielką Brytanię w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji w Malmö. Jak pisałem w recenzji najnowszego albumu Olly'ego, "To już nie Years & Years. 'Polari' to czwarty album Olly'ego Alexandra, zaś debiutancki, mając na myśli wydanie go pod własnym nazwiskiem. I dobrze, niech idzie dalej, choć 'Ties' z 'Communion', 'All For You' z 'Palo Santo' i 'Crave' z 'Night Call' to najpiękniejsza laurka wszystkich lat współpracy grupy". Teraz Olly ponownie pojawi się w Polsce i już 27 marca 2025 roku wystąpi w warszawskim klubie Palladium.