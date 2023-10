Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej. Pod koniec września organizatorzy ujawnili pięć pierwszych grupy, które zobaczymy na imprezie, czyli Orange Goblin, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx oraz Satyricon.



Reklama

Do gwiazd, które wystąpią na Mystic Festival 2024 dołączyli właśnie klasycy heavy metalu z niemieckiego Accept.

Początki Accept sięgają jeszcze drugiej połowy lat 60. (wówczas grupa posługiwała się jeszcze nazwą Band X). Start profesjonalnej kariery to 1976 r., kiedy to Udo Dirkschneider (wokal), Wolf Hoffmann (gitara), Gerhard Wahl (gitara), Dieter Rubach (bas) i Frank Friedrich (perkusja) zostali zaproszeni na jeden z pierwszych rock'n'rollowych festiwali w Niemczech - Rock am Rhein. Rubacha szybko zastąpił Peter Baltes, który od tego czasu z przerwami do 2018 r. towarzyszył Hoffmannowi w Accept.

Od reaktywacji w 2009 r. za mikrofonem stoi Amerykanin Mark Tomillo. W 2015 r. do zespołu dołączyli gitarzysta Uwe Lulis i kolejny Amerykanin - perkusista Christopher Williams. Trzy lata później za Baltesa (w 2023 r. dołączył do byłego wokalisty Udo Dirkschneidera w jego grupie U.D.O.) pojawił się Martin Motnik, a najkrótszym stażem może się pochwalić kolejny gitarzysta Philip Spouse (od 2019 r.). W ten sposób Accept stał się sekstetem. Ten skład nagrał 16. studyjny album "Too Mean To Die", który do sprzedaży trafił 29 stycznia 2021 r.

Teledysk do promującego album "Too Mean To Die" singla "The Undertaker" Accept możecie zobaczyć poniżej:

Clip Accept The Undertaker

Nie zapomniano także o miłośnikach alternatywnego metalu i rocka, kolejną z ogłoszonych gwiazdą Mystic Festival 2024 jest bowiem uznana nowojorska formacja Life Of Agony.

"Po latach przerwy ekipa z Nowego Jorku - Life Of Agony wraca z jeszcze większym zapałem. Ciężar i hardcore'owa bezpośredniość w połączeniu z emocjonalnym grunge'em to esencja ich twórczości" - przypominają organizatorzy festiwalu.



Wideoklip do utworu "Through And Through" z kultowego debiutu "River Runs Red" Life Of Agony z 1993 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Clip Life Of Agony Through And Through

Wśród zaproszonych grup znalazła się także ITHACA, metalcore'owa formacja z Londynu, w której przy mikrofonie stoi charyzmatyczna Djamila Azzouz. "They Fear Us", drugi album zespołu z 2022 roku, spotkał się z owacyjnym przyjęciem krytyki, m.in. na łamach branżowych periodyków "Kerrang!" i "Metal Hammer", a brytyjski dziennik "The Guardian" określił go nawet metalową płytą roku.

Teledysk do tytułowej kompozycji z longplaya "They Fear Us" grupy ITHACA możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Ithaca - They Fear Us (Official Video)

Ostatnim z ujawnionych zespołów jest amerykański Sanguisugabogg spod znaku brutalnego death metalu. Podopieczni niemieckiej Century Media Records promują właśnie swój drugi longplay "Homicidal Ecstasy", który ujrzał światło dzienne w lutym.



Sanguisugabogg w teledysku "Face Ripped Off":

Clip Sanguisugabogg Face Ripped Off

Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).