Mystic Festival 2022: Saxon dołącza do składu [NOWE DATY, MIEJSCE, BILETY]

Weterani brytyjskiego heavy metalu z grupy Saxon poszerzają skład Mystic Festivalu, który odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Stoczni Gdańskiej.

Na czele Saxon stoi Biff Byford /Tim Mosenfelder /Getty Images

Reklama

Pierwotnie Mystic Festivalu miał się odbyć w dniach 10-11 czerwca 2020 r. na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Reklama

Z powodu pandemii koronawirusa całość została przełożona na 2021 r. (2-4 czerwca), z udziałem dwukrotnie większej liczby wykonawców. Zmienić się miała także miejscówka - na teren Stoczni Gdańskiej. Organizatorzy długo zapewniali, że będą starali się utrzymać ten termin, jednak ostatecznie doszło do kolejnej zmiany terminu, tym razem na 2022 r. (2-4 czerwca).



Swój udział w roli headlinera potwierdziła grupa Judas Priest, która zgodnie z planem zaprezentuje jubileuszowy program z okazji półwiecza na scenie.

Niemal cały program Mystic Festival 2021 zostanie powtórzony w 2022 roku. W sumie obecnie potwierdzono udział aż 41 wykonawców. Na liście widnieją takie nazwy, jak m.in. Mercyful Fate, Katatonia, Mortiis, Vader i Mgła.

Nowym wykonawcą na liście jest legenda New Wave of British Heavy Metal - działająca od 1976 r. formacja Saxon.

Do największych przebojów grupy należą m.in. "Crusader", "Wheels of Steel", "Princess of the Night", "Broken Heroes" oraz "747 (Strangers in the Night)".

Saxon jako jedną z inspiracji wymieniali muzycy takich zespołów, jak m.in. Metallica, Megadeth, Slayer, Pantera, Dream Theater, King Diamond i Celtic Frost.

Obecnie skład tworzą: Biff Byford (wokal), Paul Quinn (gitara), Nibbs Carter (bas), Doug Scarratt (gitara) i Nigel Glocker (perkusja). W marcu tego roku Brytyjczycy wypuścili swój pierwszy album z coverami: "Inspirations".

Clip Saxon Paint It Black

Dodatkowo 1 czerwca odbędzie się Warm Up Day, kiedy na uczestników czekać będą specjalne koncerty i inne atrakcje. Liczba miejsc na Warm Up Day będzie ściśle ograniczona. Skład i szczegóły poznamy niebawem.

Posiadacze karnetów na rok 2020 i 2021 będą mogli wziąć udział w Warm Up Day bez dodatkowych opłat. Te wejściówki zachowują ważność w 2022 roku i stają się karnetem 4-dniowym. Dotyczy to również posiadaczy upgrade'ów biletów jednodniowych do karnetów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Saxon Sacrifice

Ściśle ograniczona pula karnetów 4-dniowych (zawierających Warm Up Day) będzie dostępna w specjalnej cenie 479 zł tylko do 23 grudnia 2021 lub do wyczerpania miejsc. Bilety jednodniowe można upgrade'ować do 4-dniowego karnetu w specjalnej cenie 200 zł tylko do 23 grudnia lub do wyczerpania miejsc na Warm Up Day.