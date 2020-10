Mystic Festival 2021: Mayhem, Baroness, The Hu i inni [DATY, MIEJSCE, BILETY]

Ponad 40 nowych wykonawców ogłosili organizatorzy Mystic Festival 2021. Kto zaprezentuje się w czerwcu w Stoczni Gdańskiej?

Attila Csihar (Mayhem) w akcji /Gonzales Photo/Malthe Ivarsson/PYMCA-Avalon/Universal Images Group /Getty Images

Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Mystic Festivalu miała się odbyć w dniach 10-11 czerwca na terenach Muzeum Lotnictwa w Krakowie w formule open air. Organizatorzy zapowiadali 30 wykonawców na trzech scenach.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że te plany zostały przełożone na 2021 r. Przyszłoroczna odsłona odbędzie się w dniach 2-4 czerwca 2021 r. w Stoczni Gdańskiej. Podczas trzech dni na pięciu scenach wystąpi aż 70 zespołów, a headlinerami będą grupy Judas Priest, Mercyful Fate oraz Gojira.

Wystąpią również tacy wykonawcy, jak m.in. Killing Joke, Katatonia, Heilung, Obituary, Oranssi Pazuzu, Witchcraft, Mgła, Truchło Strzygi, Beast, Infected Rain, Motanka. Specjalny program "De Profundis" zaprezentuje polska legenda death metalu - Vader.

Teraz organizatorzy hurtowo ogłosili ponad 40 nowych wykonawców, w tym m.in. norweską legendę black metalu - Mayhem.

Ich debiut "De Mysteriis Dom Sathanas" (1994) przez wielu uznawany jest za jedną z najważniejszych płyt w historii black metalu.

"Choć skład grupy wielokrotnie ulegał zmianie, podobnie jak ich artystyczna wizja, jedno jest pewne - zamiast odcinać kupony, pozostają wzorem bezkompromisowości w sztuce, zarówno na płytach, jak i na scenie" - czytamy.

Obecnie zespół tworzą Necrobutcher (bas), Hellhammer (perkusja), Attila Csihar (wokal), Teloch (gitara) i Ghul (gitara).



Zagrają także The Hu, Igorrr, Baroness, Kvelertak, The Stubs, Code Orange, Blindead, Azarath, Alien Weaponry, Gold, The Picturebooks, The Vintage Caravan, Mortiis, Lindy-Fay-Hella & Dei Farne, The Materia, Dopelord, Okkultokrati, Twin Temple, Raging Speedhorn, Dead Lord, 1914, (0), Maggot Heart, Proscription, Hangman's Chair, Irfan, Medico Peste, Deluge, OvO, Neon Haze, Tester Gier, Konvent, Dwaal, Spaceslug, ROSK, Major Kong, Fleshworld, Grift, Taraban, Red Scalp, Czerń, Stay Nowhere i Only Sons.