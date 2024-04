Tym razem The HU ( posłuchaj! ) zagrają w Polsat Plus Arenie w Gdańsku (10 września) i PreZero Arenie w Gliwicach (12 września).



Folkmetalowy zespół z Ułan Bator w dalszym ciągu promuje swoją drugą dużą płytę "Rumble Of Thunder", która ukazała się jesienią 2022 r. nakładem wytwórni Better Noise Music.

Bilety: 199/220 zł - miejsca stojące, 179/219-200/240 zł - miejsca siedzące. Sprzedaż wejściówek na oba koncerty w Polsce ruszy 3 maja o godz. 10.



Reklama

The HU - folkmetalowy zespół z Mongolii

"Rześkie riffy idą w parze z brzmieniami instrumentów takich jak cuur czy morin khuur, a stadionowe refreny współgrają z przeszywającym gardłowym śpiewem. To mongolska duma narodowa, rozpoznawalna na całym świecie - gdy doświadczycie tego na własne oczy i uszy, doskonale pojmiecie dlaczego" - zapowiadają organizatorzy.

Grupa powstała w 2016 roku w Ułan Bator. Rozgłos zdobyli dwa lata później, kiedy w serwisie YouTube pojawiły się dwa single - "Yuve Yuve Yu" i "Wolf Totem". Obecnie pierwszy z nich ma 120 mln wyświetleń, a drugi - 98 mln. W 2019 roku wydali debiutancką płytę pt. "The Gereg".

W dorobku mają występy na największych festiwalach (m.in. Coachella) i nagrania z takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Serj Tankian (System Of A Down), William DuVall (Alice In Chains), Lzzy Hale (Halestorm) i Jacoby Shaddix (Papa Roach).



Clip The HU Yuve Yuve Yu