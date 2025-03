Mikromusic w Kinie Marzenie: Nie umiem tańczyć, ale nie szkodzi [RELACJA]

Najbardziej jednak czekałam na piosenki z najnowszej - i mojej ulubionej, muszę przyznać - płyty "Nie umiem tańczyć". Więc był i tytułowy utwór, i "Wrony" śpiewane w oryginale z Dawidem Tyszkowskim, i "Wkurzasz mnie", i "Czułość". Jeśli słyszeliście już tę ostatnią, to słyszeliście tam też na pewno chór. Podobno początkowo zaśpiewało to 10 tysięcy osób, które miały zostać nagrane podczas jednego z koncertów. Miały, booo… realizator nie wcisnął guziczka. Shame on you, panie realizator.