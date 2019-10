Metalmania 2020: Znamy pełny skład festiwalu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Grupy Exhorder, Turbo, Monasterium i ROSK zamykają skład Metalmanii 2020. Festiwal - po raz pierwszy w formule open air (na otwartej przestrzeni) - został przeniesiony z Katowic do Warszawy.

Zespół Turbo na Metalmanii 2020 świętować będzie swoje 40-lecie

Metalmania 2018.

25. edycja Metalmanii odbędzie się 29 sierpnia 2020 r.

Festiwal został przeniesiony z katowickiego Spodka na Letnią Scenę Progresji do Warszawy.

Podczas imprezy zaprezentuje się czołówka światowej i polskiej sceny metalowej, nie zabraknie również dodatkowych atrakcji dla fanów metalu.

Do wcześniej ogłoszonych grup Mayhem (Norwegia), Candlemass (Szwecja), At the Gates (Szwecja), Idle Hands (USA) i łódzkiego Imperatora dołączyły cztery nowe zespoły. Tym samym poznaliśmy pełny skład festiwalu.

Amerykański Exhorder po raz pierwszy wystąpi w Polsce. Thrashmetalowa formacja z Nowego Orleanu już za sprawą swojego pierwszego albumu "Slaughter in the Vatican" (1990) zainicjowała styl, który potem kontynuowany był przez takie zespoły jak Pantera czy Lamb of God. 20 września ukazał się najnowszy, trzeci w dyskografii album grupy, "Mourn to the Southern Skies".

Clip Exhorder Hallowed Sound (LYRIC VIDEO)

Turbo uznawane jest za jednego z prekursorów polskiego hard & heavy. Dyskografię grupy zamyka album "Piąty żywioł" (2013), który jest 12. studyjnym albumem w dorobku formacji. W 2020 r. zespół będzie obchodził 40-lecie swojej działalności i z tej okazji na swój występ na Metalmanii przygotuje specjalny set koncertowy.

Clip Turbo Dorosłe dzieci (live)

Krakowski zespół Monasterium łączy epicki heavy metal z doom metalem. Za sprawą drugiej płyty "Church of Bones" grupa została doceniona także na światowej scenie.

Debiutancki pełnowymiarowy album ROSK "Miasma" ukazał się w 2017 roku i klimatyczny miks post-metalu z ambientem szturmem zdobył podsumowania roku oraz uznanie fanów i dziennikarzy.

7 listopada premierę będzie miał kolejny materiał grupy - "remnants".

"Motywem przewodnim nadal jest śmierć, która jednak tym razem nie sięga po masy i całe społeczności, a dotyczy jednej osoby. Cała płyta opowiada o naszym wyobrażeniu starzenia się w upadlającej samotności po utracie najbliższej osoby. Stawiamy na atmosferę zadumy i żałoby, zmieniło się też instrumentarium - ciężkie przesterowane gitary ustępują miejsca gitarom akustycznym oraz skrzypcom, zamiast wściekle krzyczanych wokali wybrzmiewają czyste, melodyjne zaśpiewy, a perkusyjno-basowy hałas zastąpiony jest minimalizmem i przestrzenią. Opowiadamy nową, dużo intymniejszą historię" - zapowiada zespół.

Poprzednia edycja odbyła się 7 kwietnia 2018 r. w katowickim Spodku. Na dwóch scenach zaprezentowała się czołówka zagranicznej i polskiej sceny metalowej. Gwiazdami byli m.in. Emperor, Napalm Death, Asphyx, Destroyer 666, Kat & Roman Kostrzewski, Mekong Delta, Blaze Of Perdition, Alastor i Anima Damnata.

Metalmania 2020 rozpocznie się o godz. 13:00. Godzinę wcześniej zostaną otwarte bramy.

Bilety w cenie 180 zł trafiły już do sprzedaży.

