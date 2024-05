Metallica przejmuje Warszawę. Specjalne atrakcje dla polskich fanów

Pod koniec kwietnia 2023 r. w Amsterdamie rozpoczęła się europejska część trasy "M72 World Tour" grupy Metallica ( posłuchaj! ). W ramach promocji nowej płyty "72 Seasons" legenda thrash metalu daje po dwa różne koncerty w każdym mieście, z różnymi setlistami i różnymi supportami pod hasłem "No Repeat Weekend".

Polskie koncerty odbędą się 5 i 7 lipca na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszego dnia w stolicy na scenie Metallikę wesprą Architects i Mammoth WVH . Podczas drugiego występu legendy wystąpią Five Finger Death Punch i Ice Nine Kills.

Kiedy zespół spędza w mieście więcej niż jeden dzień, przygotowywane są dla fanów dodatkowe atrakcje, aby ten czas wykorzystać do granic możliwości. Teraz poznaliśmy szczegółowy program akcji Metallica Warsaw Takeover.

Metallica przejmuje Warszawę. Co czeka fanów?

Fani będą mogli zobaczyć aż trzy filmy związane z zespołem: "Cliff 'Em All", "Cunning Stunts" oraz "Orgullo, Pasion y Gloria: Tres Noches En La Ciudad de Mexico". Wszystkie produkcje zostaną zaprezentowane w Multikinie Złote Tarasy.



Pierwszy z nich to dokument, który miał premierę na VHS w 1987 r. "Cliff 'Em All" to zarazem pierwsze nagranie video Metalliki stanowiące hołd dla tragicznie zmarłego pierwszego basisty Cliffa Burtona.

Również w Multikinie Złote Tarasy (godz. 17:30) odbędzie się spotkanie autorski z fotografem Metalliki - Rossem Halfinem, autorem książki "Metallica. The Black Album In Black & White Book".

Na zakończenie Metallica Warsaw Takeover w Klubie Proxima (początek 18:30) odbędzie się koncert grup The Legacy i Rusty Head. Pierwszy z zespołów to polski tribute band innej legendy metalu - Iron Maiden. The Legacy tworzą wokalista Jasiek Popławski (Wolf Spider, The Kroach, Made In Warsaw) oraz muzycy CETI : gitarzysta Bartek Sadura (również Corruption), gitarzysta Jakub Kaczmarek, basista Tomasz Targosz (również Ballbreaker i Polish Metal Alliance) i perkusista Piotr Szpalik (Orgasmatron, Cannoball).

"Metallica to taki zespół, że jak postują na swojej tablicy info o Twoim koncercie, to majtki robią się wilgotne" - cieszy się Piotr Szpalik.

Z kolei Rusty Head na scenie koncertują od 25 lat. Grupa przygotowuje na tę specjalną okazję niepowtarzalny, ponad dwugodzinny set utworów Metalliki.

