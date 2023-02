Nazwy dwóch pozostałych grup mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Bilety na koncert "Triple Thrash Triumph" w Spodku trafiły już do sprzedaży. Wejściówki dostępne są od 199 zł do 299 zł (siedzące) i 269 zł (płyta).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Megadeth Symphony Of Destruction

Megadeth to oczywiście Dave Mustaine, pierwsza gitara thrashu i jedyny w swoim rodzaju głos, ale jego towarzysze również są mistrzami w swoim fachu. Na drugiej gitarze partneruje mu Kiko Loureiro (wcześniej filar brazylijskiej Angry ), a sekcja rytmiczna to basista James LoMenzo (widywany na scenie u boku m.in. Zakka Wylde'a ) oraz belgijski perkusista Dirk Verbeuren (od Soilwork po The Devin Townsend Project ).

Reklama

W nagraniach ostatniej płyty "The Sick, The Dying... And The Dead!" z września 2022 r. na basie sesyjnie zagrał Steve DiGiorgio, członek Testament i niegdysiejszy muzyk m.in. Death i Sadus . James LoMenzo w Megadeth wcześniej uczestniczył w nagraniach płyt "United Abominations" (2007 r.) i "Endgame" (2009 r.).

Na następcy albumu "Dystopia" (2016 r.) możemy usłyszeć dwóch gości, w kompozycji "Night Stalkers" wystąpił bowiem Ice-T , a w przeróbce "This Planet's On Fire (Burn In Hell)" Sammy Hagar . Autorski program "The Sick, The Dying... And The Dead!" uzupełnia także cover "Police Truck" Dead Kennedys .

Clip Megadeth We'll Be Back: Chapter I

Poprzednio Megadeth w Spodku wystąpił pięć lat wcześniej - w 2018 r. pojawił się w roli gościa na koncercie Judas Priest .