Przyszłoroczny Mystic Festival odbędzie się w dniach 5-8 czerwca 2024 r. na terenie Stoczni Gdańskiej. Na razie organizatorzy ujawnili, że wśród wykonawców pojawią się Bruce Dickinson, Orange Goblin, Suffocation, Lord Of The Lost, Thy Art Is Murder, Asphyx, Satyricon, Accept, Life Of Agony, ITHACA, Sanguisugabogg, Black Gold, Humanity's Last Breath, Biohazard , Leprous, High On Fire, Endseeker, Graveyard, Mysticum, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Furia, Chelsea Wolfe, Ghostkid, Vio-lence, Body Count, Sodom, Crystal Lake i LIK.

Dotychczas poznaliśmy dwóch headlinerów - to brytyjska grupa Bring Me The Horizon oraz Machine Head z USA (z polskim gitarzystą Wacławem "Voggiem" Kiełtyką, liderem Decapitated).

Mystic Festival 2023 w Gdańsku: Ghost, Behemoth i Testament 1 / 9 Ghost Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Zatycki

Teraz ujawniono, że trzecim headlinerem będzie Megadeth . Po licznych zmianach składu u boku Dave'a Mustaine'a (wokal, gitara) występują obecnie James LoMenzo (bas) i Dirk Verbeuren (perkusja). Jak już informowaliśmy, nieobecnego od września ze względów rodzinnych brazylijskiego gitarzystę Kiko Loureiro na scenie zastępuje pochodzący z Finlandii Teemu Mäntysaari, którego fani mogą kojarzyć przede wszystkim z helsińskiej formacji Wintersun.

Ostatnią studyjną płytą Megadeth pozostaje wydana w 2022 roku "The Sick, the Dying... and the Dead!". Teledysk do tytułowego utworu z tego materiału, z udziałem Kiko Loureiro, możecie zobaczyć poniżej:

Clip Megadeth The Sick, The Dying… And The Dead!: Chapter III

Mystic Festival to dziś jedna z największych metalowych imprez w Europie, której pierwsza edycja odbyła się w 1999 roku. Pod tym szyldem wystąpiły już w Polsce największe gwiazdy metalu i okolic, m.in. Iron Maiden, Judas Priest, Slayer, King Diamond, Slipknot, Nightwish i Celtic Frost.

Bilety na przyszłoroczną edycję Mystic Festival są już dostępne w przedsprzedaży w cenie 749 zł (czterodniowy karnet Early Bird) i 1299 zł (czterodniowy karnet VIP).