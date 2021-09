Po osiągnięciu szczytów na międzynarodowych rynkach i przemierzeniu scen najważniejszych letnich europejskich festiwali, Maneskin ogłasza trasę "Loud Kids On Tour", która odbędzie się w lutym i w marcu 2022 roku i obejmie największe europejskie miasta, w tym Warszawę.

Mający na koncie blisko 3,5 miliarda odtworzeń na wszystkich platformach muzycznych i ponad 43 miliony słuchaczy miesięcznie na Spotify zespół Maneskin ponownie rozgrzeje europejską publiczność!



Maneskin zagra w Warszawie. Kiedy koncert?

Grupa zagra 16 koncertów na międzynarodowej trasie, która odwiedzi między innymi Londyn, Brukselę, Wiedeń, Pragę, Paryż czy Rzym, a 15 lutego wystąpią w Warszawie, na COS Torwar.

Victoria (bas), Damiano (wokal), Thomas (gitara) i Ethan (perkusja) zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później podbijają świat jako jeden z najpopularniejszych rockowych zespołów nowego pokolenia. W tym roku formacja wygrała Eurowizję kawałkiem "Zitti E Buoni", co poskutkowało ogromnym skokiem sprzedaży ich muzyki, a w zaledwie kilka tygodni od sukcesu w Rotterdamie mogli pochwalić się złotem oraz platyną w kilkunastu krajach.

Ich drugi album "Teatro d'ira - Vol. I" miał premierę 19 marca 2021 roku, a w lipcu ukazało się wideo do "I Wanna Be Your Slave", które już pierwszego dnia po premierze uzyskało ponad 6,5 miliona odtworzeń, stając się numerem 1 na Youtube we Włoszech oraz plasując się w TOP20 najpopularniejszych klipów muzycznych na świecie. W ostatnich miesiącach Maneskin pobił szereg rekordów, stając się między innymi pierwszym włoskim zespołem, który w tym samym czasie umieścił dwa kawałki ("Beggin'" i "I Wanna Be Your Slave") w TOP10 w UK.

Limitowana przedsprzedaż biletów dla członków AlterKlubu rozpocznie się 28 września o 12. Otwarta sprzedaż wystartuje 30 września o 12.

Ceny biletów na koncert Maneskin w Warszawie:

Trybuny, miejsca siedzące - 199 - 249 zł

Płyta, miejsca stojące - 229 zł

Golden Circle, miejsca stojące - 299 zł.