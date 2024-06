"Jego muzyka to wyjątkowe połączenie jazzu, bossa novy i fado, które w połączeniu z jego głębokim, emocjonalnym głosem tworzą niezapomniane wrażenia. Salvador Sobral ceniony jest również za swoją autentyczność i charyzmę, które eksponuje szczególnie na scenie. Swoją muzyką rozpieszcza słuchaczy na całym świecie" - czytamy w zapowiedzi.

W ramach promocji czwartej płyty "Timbre" z września 2023 r. na czterech koncertach w Polsce usłyszymy nie tylko nowe piosenki, ale także najpiękniejsze utwory Portugalczyka z poprzednich wydawnictw, z przebojem "Amar Pelos Dois" ( sprawdź! ), który dał mu wygraną na Eurowizji 2017 w Kijowie.

"Timbre" zawiera 11 nowych, oryginalnych utworów, z czego 10 zostało napisanych we współpracy z Leo Aldreyem, również odpowiedzialnym za produkcję albumu. Pierwszym singlem z tego wydawnictwa był "al llegar" stworzony w duecie z Jorge Drexlerem.

- Nie lubię tak naprawdę nagrywać płyt, lubię wykonywać muzykę na żywo. Muszę nagrywać albumy, bo tak działa przemysł muzyczny, bo chcą tego ludzie - kupować i słuchać płyt. Więc to tak naprawdę chodzi o to, by znaleźć to magiczne brzmienie z koncertu i powtórzyć je w studiu, co zawsze jest bardzo trudne. To właśnie robię w muzyce - zawsze poszukuję, ale mam nadzieję, że nigdy tego nie znajdę, bo wtedy muzyka umrze - mówił w rozmowie z Interią Salvador Sobral w 2019 r.

Salvador Sobral powróci do Polski na cztery koncerty. Gdzie się odbędą?

2 października - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

3 października - Poznań, Blue Note

4 października - Gdańsk, aMuz

5 października - Warszawa, Nowa Miodowa, Sala Koncertowa ZPSM nr 1.

Na scenie pojawią się: Salvador Sobral (wokal, fortepian), Katerina L'Dokova (fortepian), André Rosina (kontrabas), Eva Fernandez (saksofon), Joel Silva (perkusja) i André Santos (gitara).

"Przed Państwem niepowtarzalna okazja, by zobaczyć jednego z najbardziej uzdolnionych artystów współczesnej sceny muzycznej. Przygotujcie się na wieczór pełen emocji i pięknych melodii, które na długo pozostaną w Waszej pamięci" - zapowiadają organizatorzy.