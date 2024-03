25 lat minęło od momentu, gdy perkusista Dave Chavarri (wówczas Pro-Pain) postanowił powołać do życia Ill Niño. W tym czasie sekstet wydał siedem dużych albumów, 2 EP-ki oraz składankę ze swoimi największymi hitami. Na całym świecie Amerykanie sprzedali ponad 1,3 mln swoich płyt.

Debiut "Revolution Revolución" ukazał się we wrześniu 2001 roku i do dzisiaj w katalogu Roadrunner Records jawi się jako jedna z klasycznych pozycji wytwórni. Pochodzący z niego singel "What Comes Around" na MTV potrafił lecieć na okrągło, tak samo zresztą jak promujący następne wydawnictwo kawałek "How Can I Live", który w billboardowym notowaniu Mainstream Rock uplasował się w trzeciej dziesiątce.

Reklama

W 2021 r., po przygodach z takimi zespołami jak Soulfly, Cavalera Conspiracy czy Misfits, do składu Ill Niño powrócił gitarzysta Marc Rizzo. Grupa obecnie intensywnie pracuje nad następcą "Till Death, La Familia" (2014).

U boku liderów występują jeszcze Lazaro Pina(bas), Daniel Couto (instrumenty perkusyjne), Marcos Leal (wokal), Salvadore Dominguez (gitara) i Miggy Sanchez (instrumenty perkusyjne).

"Pewne jest jedno - nu metalowo/latynoska twórczość Amerykanów w warunkach koncertowych to energiczny kop, który na pewno Was rozbuja!" - czytamy w ogłoszeniu dwóch koncertów w Polsce.



Ill Niño - gdzie odbędą się koncerty w Polsce?

28.08. - Poznań, 2Progi

29.08. - Warszawa, Hydrozagadka.