Kto zagra na Colours of Ostrava 2026? Światowe gwiazdy w line-upie

Colours of Ostrava 2026 odbędzie się w dniach 15-18 lipca, w industrialnej przestrzeni Dolní Vítkovice. "To międzynarodowe, wielogatunkowe wydarzenie, które od ponad dwóch dekad łączy na scenach światowe gwiazdy, najciekawszych twórców z wielu gatunków muzycznych, artystyczne eksperymenty, debaty, dyskusje i programy towarzyszące, stając się dla uczestników wyjątkowym doświadczeniem kulturalnym i społecznym, które każdego lata przyciąga dziesiątki tysięcy fanów z całego świata . W 2026 roku festiwal świętuje kolejną odsłonę swojej historii, kontynuując tradycję szerokiego i starannie dobranego programu, który obejmuje koncerty, spektakle, panele dyskusyjne i wiele innych aktywności" - zapowiadają organizatorzy.

Colours of Ostrava 2026: line-up

Podobnie w line-upie znalazły się zarówno światowe gwiazdy, jak i ci dopiero stawiający pierwsze kroki na scenie. Na czeskim festiwalu zobaczymy m.in. Twenty One Pilots, LP, legendarny producent i wykonawca Moby, nowozelandzka gwiazda Lorde, amerykański artysta Teddy Swims, japoński fenomen Atarashii Gakko!, amerykańska artystka Audrey Nuna (znana m.in. z roli w hitowym serialu "KPop Demon Hunters"), a także Paris Paloma, Skunk Anansie, The Libertines, Queen Omega & The Royal Souls.

Równie imponująco wygląda lista czeskich i zagranicznych wschodzących talentów. Można wymienić tu choćby Tata Bojs, Gufrau, The Tap Tap, Sofian Medjmedj, Bert & Friends, Jambinai, Kirara czy Turtle Island.

Colours of Ostrava 2026 to nie tylko koncerty

"Colours of Ostrava od lat znany jest nie tylko z koncertów, ale także z bogatego programu towarzyszącego, w tym forum dyskusyjnego Meltingpot - największego interdyscyplinarnego panelu w Europie, który łączy naukowców, twórców, lekarzy, psychologów i liderów opinii w rozmowach o tematach społecznych, technologicznych i kulturowych, otwierając przestrzeń do inspirujących debat i spotkań" - czytamy w zapowiedzi.

"Uczestnicy Colours of Ostrava mogą zaplanować cztery dni pełne muzyki na licznych scenach - od dużych otwartych przestrzeni po kameralne sale i strefy specjalistyczne - a także spektakli teatralnych, warsztatów, pokazów filmowych oraz aktywności artystycznych, które tworzą unikalną festiwalową atmosferę w industrialnym otoczeniu dawnych hut i zakładów przemysłowych" - dodają organizatorzy.

Bilety na festiwal są jeszcze dostępne, a oferta obejmuje różne warianty wejściówek: 4‑dniowe karnety dla dorosłych, zniżkowe pakiety dla młodszych uczestników oraz karnety VIP z dostępem do stref premium. Ceny karnetów zaczynają się od około 125-165 euro.

