Ava Max to mająca albańskie korzenie wokalistka i autorka tekstów. Do mainstreamu przedarła się w 2018 roku za sprawą utworu "Sweet but Psycho", który trzykrotnie pokrył się platyną w USA. Piosenka, która dotarła na szczyt list przebojów w ponad 20 krajach, ma dziś ponad 3,5 miliarda streamów. W Polsce singel osiągnął diamentowy status.



Jej kolejne przeboje: "So Am I", "Salt" i "My Head & My Heart", sprawiły, że w Avie Max zaczęto widzieć nową gwiazdę popu. Jej debiutancka płyta "Heaven & Hell" ukazała się w 2020 roku.

Wokalistka jednak nie zatrzymała się. W 2021 roku zaprezentowała singel "Every Time I Cry", a wiosną 2022 roku ukazał się jej kolejny utwór "Maybe You’re The Problem", który jest zapowiedzią jej nowego albumu "Diamonds And Dancefloors", a jego premiera zapowiedziana jest na październik.



Clip Ava Max Maybe You're The Problem

Polscy artyści na Kraków Live Festival 2022

Ponadto organizatorzy uzupełnili line-up festiwalu polskimi wykonawcami. Do składu imprezy dołączyli: Bedoes, Young Leosia, White 2115, Julia Wieniawa, Oki oraz Kinny Zimmer.

Przypomnijmy, że największymi gwiazdami powracającego Kraków Live Festival będą Future oraz Halsey. Wystąpią też: Taco Hemingway, Lewis Capaldi, Mimi Webb, Parcels oraz Jan-rapowanie.

Kraków Live Festival odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego.