Koncertowa wiosna. Jakie koncerty warto zobaczyć?

O wielu zapowiadanych występach pisaliśmy już wcześniej, jednak ich liczba rośnie z każdym dniem, więc warto zaktualizować muzyczne plany na nadchodzące, miejmy nadzieję, wypełnione słońcem i dobrym nastrojem tygodnie.

Voo Voo

"Nabroiło się" to tytuł przekrojowej kompilacji z okazji 35-lecia słynnego zespołu, która zawiera najważniejsze kompozycje w dyskografii Voo Voo. Jeśli koncert zapowiadany jest pod tym szyldem, to widzowie mogą spodziewać się niesamowitych koncertowych emocji i wzruszeń, jakie dostarczą im wszystkie znane piosenki. To w końcu ścieżka dźwiękowa niejednego życia i wielu pokoleń fanów.

Do tej pory ogłoszono kilka koncertów w: Skierniewicach (5.04), Krakowie (6.04), Katowicach (20.04), Wilanowie (24.04) i Lublinie (18.05).

Matylda/Łukasiewicz

Włocławek, Centrum Kultury Browar B, 14 kwietnia; Wrocław, Sala Koncertowa Radia Wrocław, 26 kwietnia

Jeśli Matylda Damięcka nie rysuje fantastycznych grafik, to doskonale śpiewa. Radek Łukasiewicz od lat jest obecny na polskiej scenie, dzięki występom z projektami Pustki, Bisz/Radex czy współpracą z wieloma czołowymi artystami. Matylda i Radek pracowali ze sobą przy projekcie "Rzeczy ostatnie". Muzycy połączyli swoje siły ponownie, przygotowując nowy album. Kwietniowe koncerty są okazją do zapoznania się z nowym materiałem jeszcze przed jego premierą.

Carbon Based Lifeforms

Warszawa, Klub Stodoła, 26 kwietnia

Johannes Hedberg i Daniel Vadestrid to popularny duet elektroniczny ze Szwecji. Swoją muzyczną drogę rozpoczęli w latach 90., zanurzając się w ambientowe brzmienia. Z biegiem lat ich muzyka zaczęła wykraczać poza granice stylu, co spotkało się ze sporym uznaniem słuchaczy. Koncerty Carbon Based Lifeforms, to zawsze muzyczna i wizualna uczta. Warszawski koncert będzie doskonałym momentem do sprawdzenia formy duetu, tym bardziej że projekt pojawi się w warszawskim klubie w rozszerzonym koncertowym składzie.

PVRIS

Warszawa, Proxima, 27 kwietnia

PVRIS, to amerykański projekt kierowany przez charyzmatyczną wokalistkę Lynn Gunn. Muzyka grupy łączy ze sobą pop, rock, muzykę elektroniczną i indie dance. Popularność przyniósł im drugi album "All We Know of Heaven, All We Need of Hell" z 2017 roku. W ubiegłym roku ukazała się ich czwarta płyta "Evergreen". Koncerty PVRIS zawsze są porywającym widowiskiem, które warto przeżyć.

Michał Urbaniak ORGANATOR

Bielsko-Biała, Cavatina Hall, 4 maja

O tym muzyku nie trzeba za wiele pisać. Wystarczy wspomnieć jego imię i nazwisko, a wszystkie wielkie epitety opisujące jego postać i twórczość od razu pojawią się w naszej wyobraźni. Michał Urbaniak od lat jest jednym z największych polskich jazzowych skarbów narodowych. ORGANATOR to najnowszy projekt słynnego muzyka, w którym na pierwszy plan wysuwa się uwielbienie dla niepowtarzalnego brzmienia, jakie generują kultowe organy Hammonda. To jednocześnie muzyczny hołd dla przyjaciela Wojtka Karolaka.

Na scenie poza wybitnym jazzmanem, który zachwyci widzów swoją grą na saksofonie altowym i tenorowym, pojawią się Kajetan Galas na wspominanych organach Hammonda, Piotr Wojtasik na trąbce, Gabriel Niedziela na gitarze i Frank Parker na perkusji.

Nils Petter Molvær

Bielsko-Biała, Cavatina Hall, 10 maja; Warszawa, Klub Progresja, 12 maja; Wrocław, Centrum Koncertowe A2, 13 maja

Słynny trębacz, kompozytor i producent, uznawany za jednego z prekursorów nu jazzu wystąpi w Polsce trzykrotnie. Ten niezwykle uzdolniony muzyk od najmłodszych lat zdobywał uznanie na międzynarodowej arenie. Pierwsze kroki stawiał ze swoim zespołem Masqualero, nazwanym tak na cześć kompozycji Wayne'a Shortera oryginalnie nagranej przez Milesa Davisa. W 1998 roku wydał swój entuzjastycznie przyjęty album "Khmer", który łączył w sobie elementy jazzu i muzyki elektronicznej, napędzanej house'owymi bitami. Legendarna płyta będzie prezentowana na żywo podczas zbliżających się koncertów.

Spotify

Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu

Bielsko-Biała, Cavatina Hall, 13 maja

Delikatne, pastelowe dźwięki zawieszone w ciszy, które wyznaczyły nowy standard brzmienia jazzu europejskiego, to znak rozpoznawczy Jana Garbarka, urodzonego w Norwegii, saksofonisty polskiego pochodzenia. Muzyk powraca do naszego kraju w towarzystwie wybitnego jazzowego perkusisty i kompozytora Triloka Gurtu. Połączenie tych dwóch genialnych artystycznych osobowości jest gwarancją koncertowych emocji, jakie będą towarzyszyć widzom podczas zbliżającego się koncertu.

Ibrahim Maalouf And The Trumpets Of Michael Ange

Bielsko-Biała, Cavatina Hall, 24 maja

Jego talent dostrzegł Quincy Jones, który wziął go pod skrzydła swojej firmy produkcyjnej. Pochodzący z Libanu francuski trębacz przez lata zdobył uznanie swoimi kompozycjami, które wykraczają poza standardowe jazzowe ramy. Nominowany do Grammy muzyk, wydał doskonały album "Capacity of Love" dwa lata temu. Obecnie powraca do sal koncertowych ze swoim projektem T.O.M.A. czyli The Trumpets Of Michael Ange, aby zaczarować słuchaczy bogatym światem brzmień i swojej wirtuozerii.

Laibach

Toruń, CCK Jordanki, 27 maja; Lublin, Radio Lublin, 28 maja

Kontrowersyjna, awangardowa, słoweńska formacja Laibach powraca do Polski. Od lat 80. grupa zyskała kultowy status w naszym kraju. "Opus Dei", "Let It Be" czy "Kapital" to albumy, które przyniosły jej undergroundową popularność. Muzyka, jaką prezentuje Laibach na swoich kolejnych płytach, wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom i jest ciągłą artystyczną podróżą w nieznane. Koncerty formacji są niepowtarzalnym spektaklem z nagłymi zwrotami akcji.

Jonas Brothers

Kraków, Tauron Arena, 30 maja

Czy krakowska Tauron Arena pomieści wszystkich fanów przebojowych braci? Na to pytanie poznamy odpowiedź pod koniec maja. Mają na swoim koncie sześć albumów, popularne filmy i seriale. Kevin, Joe i Nick są dziś niemal popowymi ikonami, które po krótkiej przerwie ponownie wypełniają gigantyczne sale koncertowe. Z pewnością pod sceną spotka się kilka pokoleń wielbicielek i wielbicieli ich talentu, a przebojowe refreny zabrzmią jeszcze mocniej, wyśpiewane wspólnie z zespołem.