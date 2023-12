"Who We Used To Be" to następca płyty "Once Upon A Mind" z 2019 roku. Tym razem James Blunt ( posłuchaj! ) współpracował z różnymi producentami, do których należą: Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke i Steve Robson.

"Pisanie i nagrywanie mojego nowego albumu było niesamowitą zabawą. Niektóre z nowych piosenek niewątpliwie wzruszą, a inne poderwą do tańca. Nie mogę się doczekać crowdsurfingu na koncertach" - mówi James Blunt znany z tego, że bezgranicznie ufa swojej publiczności przenoszącej go na swoich rękach pod sceną. To już stały element każdego koncertu Brytyjczyka.

"James Blunt to artysta, którego utwory dotykają serc milionów słuchaczy na całym świecie. Jego muzyka to nie tylko dźwięki, to historia emocji, miłości i życiowych doświadczeń. Każdy koncert to szansa na uczestnictwo w wyjątkowej podróży przez piękne piosenki, której doświadczenie na żywo jest absolutnie niepowtarzalne. Gwarantuję, że to będzie dobrze spędzony wieczór" - zachęca Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Jamesa Blunta w 2024 roku.

10 lipca 2024 r. w hali COS w Warszawie nie zabraknie najnowszego przeboju "Beside You". Do singla powstał wyreżyserowany przez Craiga Binghama teledysk, przywołujący wspomnienia z przeszłości wokalisty. Nie zabraknie też wielkiego hitu "You're Beautiful".



Bilety na koncert w Warszawie trafią do sprzedaży 12 grudnia o godzinie 10:00. Dzień wcześniej ruszy przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników platformy Bilet Serwis.

Kim jest James Blunt?

Brytyjczyk zadebiutował płytą "Back to Bedlam" w 2004 roku, na której znalazł się wielki przebój "You're Beautiful", który wówczas dał mu status wielkiej gwiazdy, przynosząc wiele nagród i nominacji do wyróżnień przemysłu muzycznego (m.in. dwie nagrody MTV VMA za teledysk "You're Beautiful", nominacje do Grammy, tytuł najlepszego nowego wykonawcy od MTV Europe).

Kolejne albumy to "All the Lost Souls" (2007), "Some Kind of Trouble" (2010), "Moon Landing" (2013), "The Afterlove" (2017) oraz wspomniane "Once Upon A Mind" (2019) i "Who We Used to Be" (2023).