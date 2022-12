Przypomnijmy, że jeszcze we wrześniu 2018 r. grupa Kiss (posłuchaj!) ogłosiła serię pożegnalnych występów w ramach trasy "End of the Road".



W jej ramach 18 czerwca 2019 r. Amerykanie zagrali w Tauron Arenie Kraków - był to ich pierwszy koncert w Polsce. W 2022 roku muzycy ponownie zawitali do Polski w ramach przedłużonej pożegnalnej trasy. Tym razem wystąpili w łódzkiej Atlas Arenie.

Teraz wiadomo, że koncert Kiss w Łodzi nie będzie ich ostatnim w Polsce. Grupa wystąpi w Krakowie 19 czerwca 2023 roku. Bilety do sprzedaży dla najwierniejszych fanów trafią 6 grudnia. Sprzedaż dla wszystkich ruszy 7 grudnia.

"To z całą pewnością niezwykłe widowisko, które naprawdę warto zobaczyć, nawet jeśli na co dzień nie słucha się muzyki Kiss. Drugiego tak zaskakującego koncertu trudno szukać. Zjazd na tyrolce Paula Stanleya ponad głowami publiczności czy wybuchająca gitara to tylko część z bardzo bogatego repertuaru atrakcji zespołu. To koncertowa bomba pirotechniczna. Bardzo się cieszymy, że band postanowił jednak wrócić do Polski. Gwarantuję wszystkim: nudy nie będzie"- mówi Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Kiss w Tauron Arenie Kraków.

Fenomen zespołu Kiss

Dzięki swoim charakterystycznym koncertom na żywo, Kiss przez dziesięciolecia udowodnił, że tworzy najbardziej kultowy i rock'n'rollowy show. Członkowie Rock & Roll Hall of Fame, z ponad 100 milionami sprzedanych albumów, podkreślają, że ta trasa jest dedykowana milionom fanów z Kiss Army.

Grupa Kiss wydała 20 albumów, z których pierwszy ukazał się w 1974 r., a ostatni, "Monster" w 2012. Zespół ma w swoim repertuarze utwory w stylu glam rock, hard rock, heavy metal, rock'n'roll. Założyciele Paul Stanley i Gene Simmons w początkowym okresie twórczości byli pod silnymi wpływami muzyki The Beatles i rock'n'rolla, dlatego próbując stworzyć własny styl i brzmienie określali go jako "Heavy Metal Beatles".



Cechami charakterystycznymi wizerunku scenicznego grupy były i pozostają: makijaż, kostiumy oraz pokazy pirotechniczne. Koszt przygotowania pojedynczego koncertu Kiss w latach 2008-2010 przekraczał niebagatelną, nawet jak na największe światowe imprezy artystyczne, kwotę 300 tys. dol., z czego większość poniesionych wydatków to koszt właśnie użytych sztucznych ogni.



Paul Stanley to The Starchild, Gene Simmons - The Demon. Pod pseudonimem The Spaceman występuje Tommy Thayer (do 2002 r. był to Ace Frehley), a The Catman to Eric Singer (do 2004 r. był nim Peter Criss).



W 1983 r. zespół zaczął pojawiać się na koncertach bez makijaży i kostiumów - ten etap w karierze trwał około dekady. Gdy w 1996 r. wrócił oryginalny skład (Stanley, Simmons, Frehley i Criss), muzycy powrócili już w przebraniach. Ówczesna trasa okazała się wielkim sukcesem przynosząc prawie 150 mln dolarów.