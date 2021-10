Koncert w Tampie odbył się 9 października w ramach pożegnalnej trasy KISS. Problemy techniczne pojawiły się już na samym początku koncertu, przy okazji wykonywania "Detroit Rock City".

Muzycy zjeżdżali na dół na ruchomych podestach. W pewnym momencie platforma Gene Simmonsa zaczęła się mocno chwiać, co przeraziło fanów. Sytuacja mogła doprowadzić do groźnego upadku muzyka.

72-letni Simmons złapał jednak równowagę i udało mu się utrzymać na ruchomej scenie do momentu, aż ta zjechała na taką wysokość, że mógł z niej zeskoczyć.



