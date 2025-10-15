Katy Perry jest obecnie w trasie "The Lifetimes Tour", która promuje jej najnowszy krążek "143". Choć album zebrał masę nieprzychylnych opinii, piosenkarka postanowiła wyruszyć w świat, aby pokazać go szerszemu gronu odbiorców. Projekt promują takie utwory jak "Woman's World", "I'm His, He's Mine" z Doechii czy "Lifetimes". Warto wspomnieć, że na koncercie nie zabraknie również starszych, znanych hitów wokalistki. W Krakowie wybrzmią numery z uwielbianego przez fanów krążka "Prism", ale i takie przeboje jak "California Gurls", "Teenage Dream", "Hot n Cold", "Last Friday Night (T.G.I.F.)" czy kultowe "I Kissed a Girl".

Katy Perry odwiedzi polskich fanów. Jak się przygotować do krakowskiego koncertu?

"Jestem niesamowicie podekscytowana, że mogę przywieźć trasę koncertową 'The Lifetimes Tour' do Europy! Nie mogę się doczekać, aby wspólnie zaśpiewać wszystkie wasze ulubione piosenki i nie tylko! To będzie wielka impreza taneczna, na którą wszyscy są zaproszeni!" - zdradziła gwiazda, ogłaszając w swoich mediach społecznościowych daty europejskich występów.

W Polsce gwiazda zagra jeden koncert - 28 października w krakowskiej Tauron Arenie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. W roli supportu publiczność usłyszy Becky Hill. Bilety na wydarzenie są nadal dostępne w serwisie ticketmaster.pl - zarówno na płytę jak i trybuny, bliższe oraz dalsze. Ceny zaczynają się od około 246 zł i sięgają 718 zł. Oznacza to, że bilety na trybuny są dostępne w przedziale 246-718 zł, na płytę od 482 zł, a w strefie pod sceną kosztują 718 zł. Porównując ceny pośredników, kwoty biletów mogą się nieznacznie różnić.

Katy Perry w Tauron Arena Kraków. Gdzie zaparkować?

Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z podziemnego parkingu hali. Należy natomiast pamiętać, że wjazd na parking jest płatny i nie mogą w nim znajdować się samochody posiadające instalację gazową.

Chcemy poszukać tańszej alternatywy w pobliżu Tauron Areny? Możemy zastanowić się nad parkingiem przy M1 (Aleja Pokoju 67). Centrum handlowe posiada duży, bezpłatny, otwarty parking, z którego na koncert dojdziemy w około 10 minut. Znajdzie się również miejsce nieco dalej - w okolicach hotelu Hampton by Hilton. Z tego miejsca na koncert Katy Perry dotrzemy również w 10-15 minut piechotą.

Zwolennicy podróży koleją mogą dojechać na stację Kraków Główny lub Kraków Olsza. Z obu dworców możliwe jest dostanie się na Tauron Arenę komunikacją miejską lub na piechotę.

Dworzec Kraków Główny znajduje się 4.5 kilometra od Tauron Areny, co daje około 55 minut drogi pieszo. Możemy również dojechać na miejsce tramwajem. Wystarczy dostać się na przystanek Teatr Słowackiego, znajdującego się naprzeciwko Galerii Krakowskiej. Tam wsiadamy w tramwaj linii 4, 10 lub 52. Wysiadamy na przystanku TAURON Arena Kraków Wieczysta, z którego mamy 8-10 minut drogi na nogach.

Stacja Kraków Olsza oddalona jest od Tauron Areny o około 3,5 kilometra (około 40 minut piechotą). Niestety, spod dworca nie mamy bezpośredniego autobusu. Możemy udać się na spacer trwający ok. 8 minut do przystanku Cmentarz Rakowicki. Z niego na koncert Katy Perry dostaniemy się tramwajem numer 5 (kierunek Wzgórza Krzesławickie) lub autobusem linii 424 (kierunek Ugorek). W obu przypadkach wysiadamy na przystanku Tauron Arena Kraków Wieczysta.

W okolicy miejsca koncertu Katy Perry znajdują się trzy przystanki autobusowe oraz tramwajowe. Są to:

Tauron Arena Kraków ,

Tauron Arena Kraków al. Pokoju ,

Tauron Arena Kraków Wieczysta.

Istnieje również możliwość dotarcia na miejsce koncertu z przystanku Muzeum Lotnictwa, lecz powinniśmy się liczyć z 15 minutami spaceru.

Na koncert Katy Perry dojedziemy autobusami numer 124, 128, 424, 662 oraz 664. Oprócz tego na Tauron Arena al. Pokoju dojeżdżają tramwaje linii 1, 14 oraz 22. Linia 4, 5, 9, 10, 52 oraz 74 kursują na przystanek Tauron Arena Kraków Wieczysta.