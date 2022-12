Katie Melua w 2023 roku wystąpi w Polsce! Gdzie zagra?

Katie Melua to gruzińsko-brytyjska piosenkarka i autorka tekstów, urodzona w Kutaisi, w Gruzji. Jej debiutancki album - "Call Off the Search" - ukazał się 3 listopada 2003 roku. Płyta błyskawicznie stała się hitem, docierając na pierwsze miejsca brytyjskich list przebojów. Katie Melua jest autorką takich hitów, jak "Nine Million Bicycles" czy "The Closest Thing to Crazy", i jedną z najbardziej uznanych brytyjskich wokalistek.

Od niespełna dwóch dekad, artystka nieustannie koncertuje na całym świecie, zachwycając publiczność swoim ciepłym głosem, melodyjnymi kompozycjami i czarującą osobowością. Dotychczas wokalistka wydała osiem solowych, docenionych przez krytyków albumów, zdobyła kilkadziesiąt platynowych płyt oraz była dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy.

16 października 2020 roku światło dzienne ujrzał ósmy solowy studyjny album Katie, zatytułowany po prostu "Album No. 8". Płytę promowały single "A Love Like That" oraz "Airtime". W lipcu 2022 artystka podzieliła się ze światem płytą "Aerial Objects", stworzoną we współpracy z Simonem Goffem, kompozytorem, producentem oraz skrzypkiem. Liryczna swoboda oraz łagodny głos, połączone z brzmieniem muzyki Goffa, zaowocowały powstaniem sześciu utworów, przepełnionych miłością do podróży i odkrywania świata.

Katie Melua zagra koncert w Polsce

Wiosną 2023 roku Katie Melua wyruszy w europejską trasę koncertową, zatytułowaną "Love & Money Tour", w ramach której już 12 kwietnia zaśpiewa w gdyńskiej hali Polsat Plus Arena Gdynia. Artystka zaplanowała także m.in. koncerty w Niemczech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii.

