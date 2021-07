John Mayall żegna się ze sceną. Cztery koncerty w Polsce w 2022 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

W ramach pożegnalnej trasy "Legend of the Blues" na cztery koncerty do Polski w 2022 r. przyjedzie brytyjski weteran John Mayall.

John Mayall powróci do Polski na cztery koncerty w 2022 r. /Per Ole Hagen/Redferns /Getty Images

John Mayall to brytyjski multiinstrumentalista, kompozytor, bluesman i pionier muzyki rockowej. Jego zespół Bluesbreakers był początkiem kariery dla takich muzyków jak: Eric Clapton, Jack Bruce (przed założeniem Cream), Mick Fleetwood z Fleetwood Mac oraz Mick Taylor z The Rolling Stones.

Pod koniec lat 60., gdy większość bluesowych zespołów w Wielkiej Brytanii zaczęła grać muzykę rock and roll, John Mayall przeprowadził się do USA, skąd wywodził się blues. Tam kontynuował muzyczną kooperację m.in. z muzykami Larrym Taylorem i Harveyem Mandelem (Canned Heat).

Prekursor muzyki rockowej, uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego, regularnie odwiedza nasz kraj. W 2022 r. zagra cztery koncerty w Polsce.

Oto daty i miejsca występów:

11.04.2022 - Wrocław, Centrum Koncertowe A2

12.04.2022 - Kraków, Klub Studio

14.04.2022 - Warszawa, Klub Stodoła

15.04.2022 - Warszawa, Klub Stodoła.



Przedsprzedaż dla klientów banku Citi Handlowy wystartowała 5 lipca o 10:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rusza 6 lipca o 10:00. Bilety trafią do sprzedaży ogólnej 7 lipca o 10:00.

W 2008 r. Mayall podjął decyzję o wycofaniu nazwy Bluesbreakers i w 2009 roku rozpoczął nową erę koncertowania z gitarzystą Rockym Athasem, perkusistą Jayem Davenportem i basistą Gregiem Rzabem. Muzycy są obecni na czterech studyjnych albumach Johna i koncertowali wspólnie przez ponad siedem lat, grając średnio około 100 koncertów rocznie.

John wydał również kilka nigdy wcześniej nie słyszanych albumów koncertowych z 1967 roku z udziałem Petera Greena, Johna McVie i Micka Fleetwooda, które zostały entuzjastycznie przyjęte zarówno przez krytyków, jak i fanów.

Clip John Mayall Sensitive Kind - & The Bluesbreakers

W sierpniu 2016 roku nastąpiła kolejna duża zmiana, kiedy burza z piorunami uniemożliwiła Rocky'emu Athasowi udział w festiwalu, zmuszając Johna, Grega i Jaya do występu jako trio. Brzmienie, które wymyślili, nadało muzyce Johna nowe oblicze, co przyczyniło się do podjęcia przez niego decyzji o przejściu do formatu trio. Próbka fajerwerków, które tworzą na scenie zatytułowana "Three For the Road" ukazała się w lutym 2018.

W 2019 r. John zatrudnił nowego członka zespołu. Carolyn Wonderland była pierwszą kobietą na stanowisku głównego gitarzysty w którymkolwiek z zespołów Johna. Była również jedną z gitarzystek występujących na najnowszym albumie studyjnym Johna "Nobody Told Me", wydanym w lutym 2019 roku. Na płycie pojawili się również Todd Rundgren, Joe Bonamassa, Steven Van Zandt i Larry McCray.

Carolyn odeszła z zespołu, aby wykorzystać wspaniałe możliwości, jakie daje jej własny zespół. Na gitarze zastąpił ją Melvin Taylor, który uzupełnia sekcję rytmiczną Johna. Melvin rozpoczął swoją karierę muzyczną jako nastolatek grający na słynnej Maxwell Street w Chicago w latach 70., a Greg i Jay poznali się podczas wspólnego grania w trio Melvina prawie 20 lat temu. Nowy członek zespołu pojawi się również na nowym albumie studyjnym, którego premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

John Mayall 29 listopada skończy 88 lat.