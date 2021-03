Jarocin Festiwal 2021: Dezerter świętuje 40-lecie

16 lipca specjalny koncert w ramach Jarocin Festiwal z okazji swojego 40-lecia da grupa Dezerter.

Robert Matera z grupą Dezerter będzie świętował 40-lecie zespołu na festiwalu w Jarocinie /Grzegorz Ksel / Reporter

"Nie mamy wielkiej potrzeby świętowania rocznic. Unikaliśmy przez lata okolicznościowych tras, koncertów i fet. Aż dotrwaliśmy do momentu, w którym liczba lat na scenie zaskoczyła nawet nas samych. W tym roku stuknie nam 40 lat nieprzerwanej działalności. Pomyśleliśmy, że zrobimy wyjątek od naszej niepisanej tradycji i zagramy okolicznościowy koncert" - mówią muzycy grupy Dezerter.

"Miejsce tego koncertu nie jest przypadkowe. Zagramy go na festiwalu, który przed laty nadał pędu naszej muzycznej przygodzie. To po koncercie w 1982 r. musieliśmy zmienić nazwę, gdyż SS-20 stała się za bardzo znana i nie spodobała się rządzącym. Wracaliśmy tu jeszcze wiele razy i emocji zawsze było pod dostatkiem. Mamy nadzieję, że w tym roku też ich nie zabraknie. Do zobaczenia w Jarocinie!" - dodają.

Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już jako Dezerter zespół nagrał singel "Ku przyszłości" (1983).

W 1985 r. ukazały się dwie kompilacje z piosenkami Dezertera: "Fala" i "Jak punk to punk". Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera "Underground Out Of Poland" oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju - "Kolaboracja". Rok 1989 to kolejny album - "Kolaboracja II", a 1990 - "Wszyscy przeciwko wszystkim" (wydana w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dezerter Zabójca czasu

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. "Blasfemię" (1992), "Ile procent duszy?" (1994), "Mam kły mam pazury" (1996), "Ziemia jest płaska" (1997).

W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy: "Nielegalny zabójca czasu" (2004); nagrodzony Fryderykiem "Prawo do bycia idiotą" (2010) oraz "Większy zjada mniejszego" (2014). W 2016 r. po 33 latach został wznowiony singel "Ku przyszłości", a w 2019 r. ukazał się premierowy minialbum "Nienawiść 100%".

Clip Dezerter Kłamstwo to nowa prawda (lyrics video)

Początek 2021 r. przyniósł premierową płytę "Kłamstwo to nowa prawda" promowaną utworem tytułowym i piosenką "Dzień dobry, dzień zły".

Zespół tworzą Robert Matera (gitara, śpiew), Krzysztof Grabowski (perkusja, teksty) i Jacek Chrzanowski (bas).