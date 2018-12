Impact Festival 2019: Znamy kolejną gwiazdę imprezy

Do grup Tool i Alice In Chains na Impact Festival 2019 w Krakowie dołączyła amerykańska formacja Black Rebel Motorcycle Club.

Black Rebel Motorcycle Club w akcji /Frazer Harrison /Getty Images

Jak już informowaliśmy, główną gwiazdą siódmej edycji Impact Festival będzie amerykański zespół Tool, który do Polski powróci po 11 latach.



Drugą ogłoszoną gwiazdą jest grupa Alice In Chains, która pod koniec sierpnia przypomniał o sobie płytą "Rainier Fog". Zespół zaliczany jest do tzw. Wielkiej Czwórki nurtu grunge (obok Nirvany, Pearl Jam i Soundgarden).

Bilety na Impact Festival 2019 w cenie od 230 zł trafiły do ogólnej sprzedaży 26 października.

11 czerwca w Tauron Arenie Kraków wystąpi także Black Rebel Motorcycle Club.

Na początku tego roku Amerykanie wydali album "Wrong Creatures", który jest podrożą po historii rocka. BRMC jako zespół, który nie chciał zostać zamknięty w jednym gatunku, odnaleźli wolność dzięki umiejętności unoszenia się od bluesowego rock'n'rolla przez rocka psychodelicznego i z powrotem do tradycyjnych muzycznych korzeni Ameryk.

Początki formacji sięgają 1998 roku, ale wtedy formacja nosiła jeszcze nazwę The Elements. Z czasem doszło do zmiany szyldu na Black Rebel Motorcycle Club, którą zainspirował motocyklowy gang Marlona Brando z filmu "The Wild One".