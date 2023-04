Hypnos na trzech koncertach w Polsce. Z kim zagrają?

Hypnos promować będzie nadchodzącą EP-kę "Deathbirth" (premiera 29 kwietnia).

Formacja ta powstała w 1999 roku, zespół założyli członkowie formacji Krabathor oraz Pegas. Czesi mają w dorobku występy u takich legend metalu, jak m.in. Morbid Angel, Behemoth, Napalm Death, Vader czy Amon Amarth.

Poza trzema premierowymi kompozycjami ("Deathbirth Pt. 1 / Birth, "Deathbirth Pt. 2 / Death", "Infernational") na nowej EP-ce zespołu znajdziemy także dwie przeróbki: "Short Report On The Ritual Carnage" kultowego czeskiego Krabathora, w którym udziela się Bruno, lider Hypnos; oraz "Light Hates Me" Six Degrees Of Separation - w tej formacji z kolei grają dwaj inni członkowie Hypnos.

Reklama

Wideo HYPNOS “DEATHBIRTH PT.1 / BIRTH” (official lyric video 2023)

U boku Czechów zagrają polscy prog metalowcy z Subterfuge.

Grupa ma na koncie dwie płyty "Projections from the Past" i "Prometheus". Brzmienie zespołu łączy w sobie death metalowe elementy z heavy i metalem progresywnym, a dodatkowo urozmaicone jest partiami saksofonu. Dodajmy, że Subterfuge będzie rozpoczynać Metal Hammer Festival w Atlas Arenie w Łodzi (5 czerwca), którego główną gwiazdą będzie Pantera.

Hypnos na koncertach w Polsce:

21.03. - Lublin (Zgrzyt)

22.04. - Gomunice (Bogart)

23.04. - Zabrze (CK Wiatrak).