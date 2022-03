Jego trasy koncertowe cieszą się ogromną popularnością, a Hans Zimmer był wielokrotnie doceniany przez gremia ekspertów - m.in. Oscarem, nagrodami Grammy i Złotym Globem. To on stworzył muzyczny świat m.in. "Króla lwa", "Piratów z Karaibów", "Incepcji" czy "Mrocznego rycerza".

Wideo Hans Zimmer Pirates Of The Caribbean - Live In Prague

W kwietniu 2022 roku przyjedzie do Polski na dwa koncerty, podczas których zaprezentuje ukochane klasyki ze swojego repertuaru, a także nowości. Towarzyszyć mu będzie gigantyczna orkiestra i chór. Kompozytor zagra 14 kwietnia 2022 roku w Łodzi, a 21 kwietnia - w Krakowie. Bilety na koncert są jeszcze dostępne na portalu eventim. Organizatorem koncertu jest Good Taste Production.

Instagram Post

Hans Zimmer to twórca najpopularniejszych i najbardziej znaczących ścieżek dźwiękowych do filmów wszech czasów. 12-krotnie nominowany do Oscara (ostatni raz w tym roku za "Diunę") kompozytor stworzył nowatorskie podejście do prezentowanej na żywo muzyki filmowej.

Poprzednia trasa "Hans Zimmer Live", która objechała świat między 2014 a 2019 rokiem zaskoczyła zarówno publiczność, jak i krytyków - podczas niej zamiast wystąpienia maestro czy projekcji scen filmowych, Hans Zimmer przejął scenę jako muzyk paradujący między orkiestrą, chórem, bandem i publicznością, wyzwalając niesamowitą energię. "Hans Zimmer Live - Europe Tour 2022" to kolejna okazja do zobaczenia zarówno niezwykłego show, jak i mistrza Hansa Zimmera w swoim żywiole.

Wideo King of Pride Rock (From "The Lion King"/Score)

Hams Zimmer to twórca ponad 200 projektów, które w sumie zarobiły ponad 28 miliardów dolarów na całym świecie. Kompozytor doceniony był m.in. przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, zdobywając Oskara, jak również dwa Złote Globy, trzy nagrody Grammy, statuetkę American Music Award i nagrodę Tony. Współpracował z wieloma światowymi reżyserami, przy takich filmach, jak "Wdowy", "Zniewolony (12 Years a Slave)" Steve’a McQueena, "Blade Runner 2049" Denisa Villeneuve’a oraz "Dunkierkę" Christophera Nolana.