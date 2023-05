"Glen zaplanował pracowity rok, by ponownie zabrać w trasę swój pełny zespół" - czytamy na facebookowym profilu Glena Hansarda .

Trasa rozpocznie się pod koniec października od dwóch występów w Wielkiej Brytanii, gdzie Irlandczyk powróci po czterech latach przerwy. 15 listopada wystąpi w klubie Palladium w Warszawie.

Sprzedaż biletów na trasę rozpocznie się 26 maja.

Dotychczasowy solowy dorobek Hansarda zamyka płyta "This Wild Willing" z kwietnia 2019 r. Później wypuścił jeszcze singel "Cold Comfort" (2020), a ostatnio gościnnie nagrał utwór "Lay Me Down" z hiszpańskim duetem Escuchando Elefantes.

Reklama

53-letni wokalista, gitarzysta i kompozytor jest założycielem działającej od 1990 r. grupy The Frames. Z pochodzącą z Czech Marketą Irglovą współtworzył duet The Swell Season , który ma na swoim koncie muzykę do filmu "Once", a za singel "Falling Slowly" otrzymał Oscara. Razem z Irglovą zagrali w tym filmie główne role.

W 2022 r. Hansard towarzyszył na solowych koncertach Eddiemu Vedderowi , frontmanowi Pearl Jam .



Wideo Once (music shop scene) - Falling slowly