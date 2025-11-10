Foo Fighters wracają do Polski. Warszawa w centrum europejskiej trasy 2026

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin ruszą latem w trasę po dziesięciu krajach Europy, w tym do Oslo, Sztokholmu, Monachium, Paryża, Berlina, Wiednia, Mediolanu, Madrytu, Liverpoolu oraz Portugalii. Zespół wystąpi zarówno na stadionach, halach, jak i podczas festiwali, kończąc tournée 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii.

"To będzie wyjątkowe lato - chcemy podzielić się z fanami potężną dawką rockowych emocji" - zapowiada Dave Grohl, lider formacji.

Polska scena po raz kolejny w centrum uwagi

Warszawski koncert będzie piątą wizytą Foo Fighters w Polsce. Po raz pierwszy zespół zawitał nad Wisłę w 1996 roku podczas Marlboro Sopot Rock Festival. Kolejne występy odbyły się w 2015 w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie Grohl - z powodu kontuzji - grał na specjalnie skonstruowanym tronie, a następnie na festiwalu Open'er w 2017 i 2024 roku.

Organizatorem koncertu w Warszawie jest Live Nation Polska. Sprzedaż biletów rozpocznie się od przedsprzedaży artysty 12 listopada o godz. 10:00, a sprzedaż ogólna ruszy 14 listopada tego samego dnia i godzinie. W roli supportów wystąpią m.in. Royel Otis oraz Otoboke Beaver.

Nowa muzyka i zmiany w składzie

Trasa "Take Cover Tour 2026" będzie pierwszym europejskim tournée zespołu od czasu gigantycznej "Everything or Nothing at All Tour" w 2024 roku, która według brytyjskiego The Guardian charakteryzowała się "thrilling intensity", a Evening Standard określił ją mianem "wciąż niezaprzeczalnych królów rocka stadionowego".

W październiku 2025 roku Foo Fighters zaprezentowali także nowy singiel "Asking for a Friend". To pierwszy materiał nagrany z perkusistą Ilanem Rubinem, który dołączył do zespołu w 2025 roku, zastępując Josha Freese'a. Rubin wcześniej występował m.in. w Nine Inch Nails.

"Ilan wnosi do naszej muzyki świeżą energię i dynamikę - cieszymy się, że możemy to pokazać fanom na żywo" - komentuje Grohl.

Europejska trasa w liczbach

Foo Fighters wystąpią w 10 krajach Europy, odwiedzając zarówno stolice, jak i mniejsze miasta. W Liverpoolu odbędą się dwa koncerty na Anfield Stadium, a w innych miastach formacja zagra w prestiżowych halach i na dużych festiwalach. Supportami będą m.in. Inhaler, IDLES, Fat Dog i Die Spitz, zapewniając różnorodność muzycznych doświadczeń.

Fani w Polsce mają więc niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć jedną z najbardziej wpływowych formacji rockowych ostatnich dekad, w pełnej stadionowej oprawie, połączonej z premierowymi utworami i klasykami, które ukształtowały współczesny rock.

