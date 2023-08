Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie to najbardziej przebojowa impreza ślubna lata.

Piątkowy koncert (11 sierpnia) utrzymany jest jak zawsze w konwencji weselnej zabawy. Tym razem widzowie będą gośćmi na ślubie aktora i satyryka Miśka Koterskiego, a w roli jego wybranki pojawi się aktorka kabaretowa Olga Łasak.

Gospodarzami imprezy Ela Romanowska (nowa prowadząca programu "Nasz nowy dom") i Rafał Maserak - festiwalowe małżeństwo z siedmioletnim stażem. Zapleczem organizacyjnym zajmie się specjalistka od najlepszych wesel - Iza Janachowska, współprowadząca programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Festiwal Weselnych Przebojów - Mrągowo 2023: Kto wystąpi?

Pierwszego dnia festiwalu na scenie amfiteatru pojawią się m.in. Helena Vondráčková, Boys, Classic, Akcent, Sławomir, Masters, Playboys, Halina Mlynkowa, Weź Nie Pytaj, Mariusz Kalaga, Mig, Szpilki, Francesco Napoli, Sheyla Bonnick The Sounds of Boney M, Daj To Głośniej.

"To mój 7. Festiwal Weselnych Przebojów. Uwielbiam ten czas, uwielbiam ten festiwal i atmosferę, która panuje w mrągowskim amfiteatrze. Ludzie wstają już na pierwszej piosence i bawią się do samego końca! Znają wszystkie piosenki. Są takie hity, bez których żadne wesele się nie odbędzie, ale każdego roku staramy się to urozmaicać. Jak na prawdziwym weselu będzie trochę starego, trochę nowego, coś pożyczonego. To jest niesamowite, że za każdym razem, kiedy kończy się festiwal w Mrągowie, ludzie wychodząc, już pytają, czy zobaczymy się za rok" - mówi prowadząca Ela Romanowska.

Michał Koterski dodaje: "Znam Mrągowo, lubię tam wracać. Festiwal też nie ma przede mną tajemnic. Jestem z nim związany od lat. Prowadziłem go, byłem świadkiem, wodzirejem, a teraz wystąpię w roli pana młodego.

Sławomir z żoną Kajrą zaśpiewają "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ), czeska gwiazda Helena Vondráčková wystąpi w duecie z Marcinem Millerem z grupy Boys ("Długa noc"). Sheyla Bonnick The Sounds of Boney M piosenkami "Rivers of Babylon" czy "Daddy Cool" przeniesie widzów w czasie do złotych lat disco.

Zenon Martyniuk porwie weselnych gości przebojami "Przez twe oczy" i "Przekorny los", a zespół Boys wykona hit "Wolność". W programie nie zabraknie też wielkich weselnych przebojów: "Szła dzieweczka do laseczka", "Rudy się żeni", czy "Hej wesele".

11 sierpnia transmisja o godz. 20:05 na antenie Polsatu, a o 22.30 zabawa przeniesie się do Disco Polo Music i Polo TV.

Z kolei w sobotę Festiwal Weselnych Przebojów zaprasza na szalone poprawiny! W Mrągowie wystąpią wtedy m.in. Don Vasyl, Halina Mlynkova, Filip Lato, Dziani, Vasyl Junior, Elza, Andre, Krywań, InoRos, Daj To Głośniej, Mejk, Margarita, Classic, Cygańscy Książęta i Kapela Ciupaga.

12 sierpnia transmisja o godz. 20:00 na antenie Super Polsatu i Disco Polo Music.

