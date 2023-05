60. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu potrwa trzy dni i odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2023 roku. Od piątku do niedzieli odbędzie się w sumie sześć koncertów w słynnym amfiteatrze opolskim. Nie zabraknie dawnych przebojów sprzed lat, jak i najnowszych hitów. Kto wystąpi na festiwalu w Opolu 2023? Gdzie kupić bilety? Gdzie oglądać transmisję w telewizji? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego festiwalu.

Festiwal w Opolu 2023. Kto wystąpi?

W tym roku podczas festiwalu w Opolu wystąpią m.in.: Golec uOrkiestra , Viki Gabor, Trubadurzy, Marina Łuczenko , Doda, Feel, Justyna Steczkowska , Piotr Cugowski, Sławek Uniatowski, Zakopower , Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Lombard, Pectus , Łukasz Zagrobelny, Czerwone Gitary, Maryla Rodowicz , Andrzej Rybiński oraz Edyta Górniak .

Wszystkie występy odbędą się w ramach koncertów "Wielka Gala - Od Opola do Opola", "Debiuty", "Premiery", "Czas ołowiu", "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności" i "Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023".

Festiwal w Opolu 2023 – program

Festiwal w Opolu 2023 rozpocznie koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola" (9 czerwca). Na opolskiej scenie przypomniane zostaną najważniejsze muzyczne wydarzenia na przestrzeni minionych 60 lat, a wykonają je m.in.: Jolanta Darowna, Golec uOrkiestra, Zakopower, Lombard , Trubadurzy, Pectus, Wanda i Banda, Universe, Krzysztof Jaryczewski, Gromee , Dominik Dudek, MaRina, Viki Gabor . Koncert poprowadzą Beata Chmielowska-Olech, Tomasz Kammel i Marek Sierocki. Początek o godz. 20:15.

To jednak nie koniec muzycznych wrażeń w piątek. Zaraz po piątkowej gali, o godz. 22:30, odbędzie się tradycyjny koncert "Debiutów". Młodzi wykonawcy powalczą na nagrodę im. Anny Jantar, którą przyzna jury. Do rywalizacji staną Konrad Baum, Magda Bereda, Ewa Novel, Felivers, Jan Majewski, Ada Szulc, Klaudia Kowalik, Kamil Jachyra, Karolina Fryt oraz Martyna Wójcik.

Drugi dzień 60. KFPP w Opolu (10 czerwca) rozpocznie koncert "Premiery" w reżyserii Cypriana Ziąbskiego. W konkursie premierowe utwory wykonają:

Rafał Brzozowski - "W pokoju hotelowym"

- "W pokoju hotelowym" Sara Chmiel feat. Gromee - "Ty i ja"

Łukasz Drapała - "Jeszcze jestem"

Iwaneczko - "Miłość"

- "Miłość" Anastazja Maciąg - "Moment"

Mezo i Liber - "Jakie masz dziś plany"

Seibert - "Niby tak, niby nie"

Anna Sokołowska - "Jesteś przy mnie"

Tulia i Halina Mlynkova - "Przerwany"

Dominik Dudek - "Idę" (zwycięzca 13. edycji audycji "The Voice of Poland")

Jako goście specjalni wystąpią Zakopower i ubiegłoroczna zwyciężczyni "Premier" - Karolina Lizer. Koncert poprowadzą Tomasz Kammel i Mateusz Szymkowiak. Początek o godz. 20:15.

Kolejnym sobotnim koncertem (godz. 22:00) będzie "Czas ołowiu" w reżyserii Michała Bandurskiego, który zabierze widzów w sentymentalną podróż po historii polskiej piosenki. Na scenie amfiteatru zaprezentują się Tulia, Piotr Kupicha , Andrzej Lampert, Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Piotr Cugowski , Małgorzata Markiewicz, Jerzy Grunwald, Sławek Uniatowski, Halina Mlynkova .

Ostatniego dnia festiwalu (11 czerwca) odbędą się koncerty - "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności" oraz "Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023". Na scenie wystąpią m.in.: Czerwone Gitary, Edyta Górnik, Ania Wyszkoni , Ryszard Rynkowski, Skaldowie , Maryla Rodowicz, Izabela Trojanowska, Lombard, Halina Mlynkova, Krzysztof Cugowski, Pectus czy Łukasz Zagrobelny .

Szczegółowy program festiwalu w Opolu 2023 przedstawia się następująco:

Piątek (9 czerwca): Koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola" (godz. 20.15), Koncert "Debiuty" (godz. 22.30);

Koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola" (godz. 20.15), Koncert "Debiuty" (godz. 22.30); Sobota (10 czerwca): Koncert "Premiery" (godz. 20.15), Koncert "Czas ołowiu" (godz. 22);

Koncert "Premiery" (godz. 20.15), Koncert "Czas ołowiu" (godz. 22); Niedziela (11 czerwca): Koncert "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności" (godz. 20.15), Koncert "Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023" (godz. 21.35).

Festiwal w Opolu 2023. Czy są dostępne bilety i ile kosztują?

Sprzedaż biletów na festiwal w Opolu 2023 ruszyła kilka dni temu. Mamy złą informację dla tych, którzy planowali zakup wejściówki w najbliższym czasie. Nie ma już biletów na żaden z trzech festiwalowych koncertów w Opolu.

Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne, a podwyżki cen biletów nie odstraszyły widzów. W zeszłym roku za wejściówkę od piątku do niedzieli trzeba było zapłacić 100 zł. W tym roku cenę podwyższono do 130 zł za każdy dzień koncertowy.

Festiwal w Opolu 2023. Jaka będzie pogoda?

Pogoda nie powinna popsuć widzom dobrej zabawy podczas festiwalu w Opolu 2023. Prognozy Interii wskazują, że w dniach 9-11 czerwca temperatura w Opolu wahać się będzie w okolicach 23-25 stopni Celsjusza. Z kolei w godzinach wieczornych będzie wynosiła około 12-14 st. C. To na razie tylko długoterminowe prognozy, które mogą ulec zmianie.

Festiwal w Opolu 2023. Jak dojechać na koncert?

Festiwal w Opolu 2023 odbywa się Amfiteatrze Tysiąclecia w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Ten znajduje się przy ul. Piastowskiej 14A.

Jak dojechać do amfiteatru w Opolu? Dla gości dostępny jest parking, który ze względu na znaczną liczbę widzów może być zajęty. Mimo to dojechać do amfiteatru można kierując się na ulicę Piastowską. Na ulicę Piastowską należy zjechać z ulicy Spychalskiego na północy lub z ulicy 1 Maja na południu. Z ulicy Piastowskiej należy zjechać na ulicę Barlickiego. Z tej należy zjechać już na parking, który znajduje się bezpośrednio pod amfiteatrem.

Festiwal w Opolu 2023 – transmisja. Gdzie oglądać w telewizji?

Festiwal w Opolu 2023 będzie transmitowany w całości na antenie TVP 1. Koncerty będzie można obejrzeć także za pośrednictwem platformy VOD TVP. Z myślą o fanach muzyki alternatywnej i oryginalnych brzmień przygotowano także OFFPOLE - koncerty towarzyszące festiwalowi wyemituje TVP Kultura i TVP Kultura 2.

Zdjęcie Amfiteatr w Opolu / Tadeusz Wypych/REPORTER / East News