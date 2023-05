Jak już informowaliśmy, TVP ujawniła listę uczestników konkursów Debiuty i Premiery. Nie brak tu uczestników "The Voice of Poland" (Łukasz Drapała, Iwaneczko, Seibert, Dominik Dudek, Rafał Brzozowski, Konrad Baum) czy preselekcji do Eurowizji (Felivers, Jan Majewski).

Jubileuszowa, 60. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się w dniach 9-11 czerwca.

Dyrektorem artystycznym 60. KFPP jest Remigiusz Trawiński. Kierownictwo muzyczne objęli Zygmunt Kukla i Grzegorz Urban. Rzecznikiem prasowym Festiwalu została Agata Konarska.

Po ogłoszeniu nazwisk uczestników tych dwóch konkursów głos zabrał Radek Kobiałko, producent telewizyjny i m.in. reżyser koncertów na festiwalu w Opolu (dla TVP pracował przy różnych imprezach od połowy lat 90.).



"Ponieważ już naprawdę mało kto chce występować na tej imprezie to skład wykonawców jest tak słaby a większość z nich kompletnie nieznana, że TVPiS nawet nie chce przyznać kto ich wybrał a raczej przekupił kusząc nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych. Skład komisji nieznany więc musimy tylko przyjąć, że za tak tragiczny poziom odpowiadają organizatorzy czyli Prezydent Opola i Prezes TVPiS... Co gorsza w 60 rocznicę festiwalu opolskiego taka kompromitacja razi tym bardziej..." - napisał na Facebooku.

Telewizyjny twórca zestawił listę uczestników z homofobicznym wpisem Tomasza Gduli z TVP Opole na temat Mariusza Szczygła, po którym ten pierwszy został zawieszony.



"Jeśli występujesz w TVPiS to jesteś w jednej stacji właśnie z takimi ludźmi jak ta kreatura tworząca ohydny wpis o Mariuszu Szczygle. Tańczysz jak Ci zagrają dla tych, którzy potrafią zaszczuwać nastolatków, prześladować ludzi o innej orientacji seksualnej czy poglądach odmiennych od "jedynie słusznej" lini narodowo socjalistycznej partii PiS" - napisał.



Radek Kobiałko zaapelował do prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, by wycofał się z organizacji festiwalu razem z TVP.



"Wciąż masz szansę zachować się przyzwoicie zrywając swój sojusz z TVPiS. Już raz, w 2017 roku, nie zabrakło Ci odwagi by razem z Artystami zaprotestować przeciw czarnym listom i cenzurze w TVPiS i nie wpuściłeś ekip rządowej telewizji do Amfiteatru, na który nie zaslugiwali i nie zasługuja. A przecież wtedy ta telewizja miała na sumieniu znacznie mniej niż teraz... Arku, nie wystarczy samo nie chodzenie na wywiady do TVPiS kiedy robisz z nimi największą imprezę propagandową w roku. I to w roku wyborczym kiedy władzy szczególnie zależy by takimi wydarzeniami, jak podróbka festiwalu opolskiego właśnie, odurzać wyborców udawaniem, że wszystko jest ok a miasto i Artyści grają tak jak telewizja im zagra... Organizując z nimi festiwal legitymizujesz wszystkie ich działania. Niestety" - czytamy w obszernym wpisie.

Kobiałko odniósł się też do poziomu uczestników konkursu Premiery, zwracając uwagę na sporą reprezentację wokalistów z "The Voice of Poland", piosenkarkę z niewiele ponad 300 fanami na Instagramie oraz "zestaw obowiązkowy TVP czyli Gromee i Rafał Brzozowski, który mógłby już sobie naprawdę odpuścić zajmowanie innym miejsca w każdym koncercie TVP zwłaszcza, że zaśpiewa odgrzewanego kotleta z albumu z 2022 roku, który przeszedł bez echa" - komentuje.

"W tym zestawie jakiś poziom reprezentować mogą jedynie Halina Mlynkova i Tulia, ale też na zasadzie kredytu zaufania, bo nie znamy ich piosenki... A murowanymi kandydaci na wygraną są Mezo & Liber, którzy powrócili z wielu lat szołbiznesowej hibernacji i może dlatego nie do końca wiedzą gdzie wylądowali... Murowani faworyci, bo po pierwsze w tym gronie nie jest to specjalnie trudne, a po drugie ich utwór to żadna premiera tylko hit - bardzo dobrze skrojony gatunkowo i wpadający w ucho na tyle, że od 2 miesięcy jest hitem na YT i jeszcze większym na Tik Toku zdobywając miliony wyświetleń. Tym bardziej dziwi po co sympatycznym chłopakom występ na tak kontrowersyjnej, delikatnie mówiąc, imprezie z oglądalnością niższą niż każdy ich tik tokowy viral" - dodaje Kobiałko w rozmowie z Plotkiem.

Opole 2023 - lista uczestników w konkursie Premiery:

1. Rafał Brzozowski - "W pokoju hotelowym"

2. Sara Chmiel X Gromee - "Ty i ja"

3. Łukasz Drapała - "Jeszcze jestem"

4. Iwaneczko - "Miłość"

5. Anastazja Maciąg - "Moment"

6. Mezo X Liber - "Jakie masz dziś plany"

7. Seibert - "Niby tak, niby nie"

8. Anna Sokołowska - "Jesteś przy mnie"

9. Tulia i Halina Mlynkova - "Przerwany"

10. Dominik Dudek - "Idę"

Opole 2023 - lista uczestników w konkursie Debiuty:

1. Konrad Baum - "Sam jak Ty"

2. Magda Bereda - "Jest mi do twarzy we własnej osobie"

3. Ewa Novel - "Na końcu świata"

4. Felivers - "Szminka"

5. Jan Majewski - "Właściwie mi dobrze"

6. Ada Szulc - "Co teraz"

7. Martyna Wójcik - laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki

8. Kamil Jachyra - "Kocham Cię", laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023"

9. Laureat "Szansy na Sukces. Opole 2023". Finał dnia 21.05.2023

10. Klaudia Kowalik - "Za mało czasu", laureatka Opolskich Eliminacji do koncertu Debiuty.

60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Kiedy się odbędzie?

9 czerwca, festiwalu otworzy koncert "Wielka Gala - Od Opola do Opola", który wyreżyseruje Konrad Smuga. Przez 60 lat festiwal w Opolu prezentował obecne trendy muzyczne i interesujące gwiazdy krajowej sceny. Podczas koncertu wrócimy do najważniejszych muzycznych wydarzeń oraz wspomnimy artystów, którzy już odeszli.

Tego samego dnia zobaczymy koncert odbędzie się koncert "Debiuty", który przygotowany będzie w konwencji talent show, a młodych artystów oceni 4-osobowe jury.

Sobota, 10 czerwca rozpocznie się od koncertu "Premiery" w reżyserii Cypriana Ziąbskiego.

Następnie przyjdzie kolej na koncert, pt. "Czas ołowiu" w reżyserii Michała Bandurskiego. Podczas niego przypomnimy artystów, którzy zdobywali nagrody podczas festiwali w Opolu. Koncert zostanie wzbogacony archiwalnymi materiałami filmowymi.

W niedzielę 11 czerwca, odbędzie się koncert "Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności", podczas którego usłyszymy opolskie przeboje, na których punkcie szalała publiczność.

"Ale To Już Było. Jest. I Będzie! 60 KFPP OPOLE 2023" to finałowy koncert festiwalu, za którym stoją Marek Sierocki i Bolesław Pawica, podczas którego piosenki będą okraszone felietonami "O’polskiej Kroniki Festiwalowej". Wg. zapowiedzi organizatorów, przypomniane zostaną "fragmenty kabaretonów, głośne wydarzenia z historii KFPP, fragmenty najważniejszych opolskich koncertów i opowieści o modzie festiwalowej, anegdoty, romanse festiwalowe oraz powiedzonka".