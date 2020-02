Fest Festival 2020: Khalid kolejnym headlinerem

Na scenie Fest Festivalu 2020 możemy spodziewać się gwiazd z całego świata. Organizatorzy ogłosi właśnie kolejnego wykonawcę.

Khalid będzie kolejną gwiazdą Fest Festivalu /Timothy Norris /Getty Images

Druga edycja Fest Festivalu odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia 2020 roku.

W listopadzie poprzedniego roku organizatorzy odkryli pierwsze karty.

Ogłoszono wtedy, że jednym z gości na festiwalowej scenie będzie James Bay - brytyjski wokalista i gitarzysta znany między innymi z przeboju "Hold Back The River".

Obok niego pojawią się także: brytyjski, alternetywno-rockowy Nothing But Thieves, zaledwie 23-letnia wokalistka z Norwegii - Sigrid oraz raperzy Denzo i Ferdinand and Left Boy. Na scenie pojawią się też: multiinstrumentalista SOHN, brytyjskie trio Daughter i Alice Glass - kanadyjska artystka i była wokalistka Crystal Castles.

Polskę reprezentować będą: jeden z najważniejszych obecnie raperów w naszym kraju - Taco Hemingway, znany z "Patointeligencji" Mata oraz pochodząca z Żywca grupa Sonbird.

Teraz do składu Fest Festivalu dołączył Khalid. To młody, zaledwie 22-letni amerykański wokalista, który obraca się w klimacie R&B. Pierwszy singel wydał w 2016 roku i szybko zdobył popularność. W 2019 roku znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób wg magazynu "Time".

