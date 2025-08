Fani długo czekali na ten moment. Gwiazda wraca na scenę po długiej nieobecności

Ostatni weekend sierpnia upłynie pod znakiem wielkiego święta muzyki. Polsat i Radio ZET ponownie łączą siły, by pożegnać lato w wyjątkowym stylu. W dniach 30 i 31 sierpnia amfiteatr Kadzielnia w Kielcach zamieni się w centrum polskiej rozrywki, goszcząc czołowych wykonawców oraz tysiące fanów. "Magiczne Zakończenie Wakacji" to coroczne wydarzenie, które przyciąga nie tylko gwiazdy estrady, ale i setki tysięcy widzów przed telewizory.

Szczególnie emocjonująco zapowiadają się koncerty 31 sierpnia, podczas których usłyszymy największe hity w wykonaniu takich artystów jak Cleo, Golec uOrkiestra, VIX.N, Skolim czy duet Alien i Majtis. Na scenę powróci też kultowy zespół Bajm z Beatą Kozidrak na czele - to ich pierwszy występ telewizyjny po dłuższej nieobecności.

Międzynarodową reprezentację zapewnią charyzmatyczny Michael Patrick Kelly oraz oryginalny estoński artysta Tommy Cash, który słynie z eksperymentalnego podejścia do muzyki i scenicznej ekspresji.

"Magiczne Zakończenie Wakacji" to więcej niż koncerty - to festiwal emocji, wspomnień i muzycznej energii. Wspólne świętowanie ostatnich dni lata w towarzystwie ulubionych artystów to tradycja, którą Polsat i Radio ZET konsekwentnie pielęgnują od lat.