Ewa Farna wyrusza w wyjątkową trasę koncertową. "Mam najlepszą publiczność, kocham to co robię"

"Nie mogę się doczekać swojej największej klubowej trasy! No nie ma lipy! Zresztą kto wie ten wie - na moich koncertach nigdy nie ma lipy, bo mam najlepszą publiczność, kocham to co robię i bawimy się świetnie! Zawsze! Zdarzyło się, że raz wystąpiłam i była lipa, ale to była Dua Lipa - ta gwiazda z UK. Jednak u mnie na trasie jej nie będzie. Ani Lipy ani lipy! Za to będzie supermuzycznie - obiecuję, a wy mnie sprawdźcie" - zapowiada Ewa Farna.