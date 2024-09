Lisa Gerrard i Jules Maxwell wracają do Polski

Lisa Gerrard (wokalistka cieszącego się w Polsce kultowym statusem duetu Dead Can Dance) i irlandzki kompozytor Jules Maxwell po raz pierwszy pracowali razem w 2012 roku podczas światowej trasy koncertowej promującej płytę "Anastasis" Dead Can Dance. Następnie napisali piosenki dla Joachima Witta i Le Mystère des Voix Bulgares. Album "Burn" powstawał przez 5 lat we współpracy z angielskim producentem Jamesem Chapmanem (MAPS).