Koncert Duffa McKagana ( sprawdź! ) odbędzie się 13 października w klubie Stodoła w Warszawie.

Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się 17 kwietnia o godz. 10:00. Przedsprzedaż Ticketmaster ruszy 18 kwietnia (godz. 10:00). Z kolei wejściówki do sprzedaży ogólnej trafią 19 kwietnia o godz. 10:00.

Clip Duff McKagan Longfeather

Duff McKagan powraca z solowym koncertem do Polski

Basista Guns N' Roses promować będzie w Europie swój trzeci solowy album "Lighthouse". "W końcu! W końcu! Do zobaczenia wkrótce" - przekazał 60-letni muzyk fanom na Starym Kontynencie.

Muzyk nad nowymi utworami pracował we własnym studiu nagraniowym z długoletnim producentem i współpracownikiem Martinem Feveyearem (m.in. Mark Lanegan, Brandi Carlile). Gościnnie w nagraniach wsparli go przyjaciel z Gunsów - gitarzysta Slash ("Hope"), Iggy Pop ("Lighthouse (Reprise)"), Jerry Cantrell z Alice In Chains ("I Just Don't Know") i perkusista zespołu Paula McCartneya Abe Laboriel Jr. ("Hope").

Płyta "Lighthouse" łączy elementy akustyczne z ostrym rock'n'rollem. Nowy album był zapowiadany wydaną na początku 2023 roku trzyutworową EP-ką "This Is The Song", którą Duff wypuścił z okazji Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego.

Do sprzedaży trafiła edycja rozszerzona "Lighthouse", która zawiera osiem dodatkowych utworów oraz trzy ekskluzywne filmy wideo z występami na żywo, nagrane w grudniu 2023 roku w Easy Street Records w rodzinnym mieście McKagana, Seattle w stanie Waszyngton. Do dodatkowych utworów dołączono okrojoną, akustyczną wersję wyróżniającego się numeru "I Just Don't Know", przekształconą z mocnej oryginalnej wersji w natchnioną, refleksyjną balladę.



