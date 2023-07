Debiut płytowy Macy Gray - wokalistki o charakterystycznej, zachrypniętej barwie głosu - "On How Life Is" pokrył się trzykrotną platyną w USA oraz poczwórną w Wielkiej Brytanii. Przyniósł też kilka światowych hitów z "I Try" na czele (klip do tego utworu ma 70 milionów wyświetleń), za który artystka otrzymała nagrodę Grammy. Później wokalistka była jeszcze pięciokrotnie nominowana do tego wyróżnienia.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Macy Gray I Try

Sprawdź tekst "I Try" w serwisie Teksciory.pl!

Reklama

Dyskografia pochodzącej z Ohio wokalistki liczy dziesięć albumów studyjnych, jeden koncertowy i trzy kompilacje. Oprócz autorskich nagrań, wydała płytę "Covered", na której przedstawiła własne interpretacje utworów tak różnych artystów jak: Eurythmics i Metallica.

"Na koncertach śpiewa się bardziej sercem, oddaje nastrój. Oczywiście jest też presja, bo nie ma powtórek i trzeba dać z siebie wszystko. Na szczęście mnie obecność publiczności pozytywnie dopinguje, czasem wybieram sobie jedną osobę na widowni i śpiewam dla niej. Na pewno jestem w stanie więcej wydobyć z siebie na żywo" - mówiła Macy w jednym z wywiadów.

Clip Macy Gray Sugar Daddy

Macy Gray (a właściwie Natalie Renee McIntyre) może pochwalić się również całkiem pokaźną filmografią - występowała w większych i mniejszych rolach zarówno na dużym, jak i telewizyjnym ekranie. Pojawiła się chociażby u boku Denzela Washingtona i Ethana Hawke w "Training Day", jednej z części przygód Spider-Mana oraz parodii horrorów "Straszny film 3". Nagrała także piosenkę do drugiej części popularnej komedii sensacyjnej "Godziny szczytu".

Jako wokalistka i producentka muzyczna współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. Dolly Parton, Zucchero czy Justinem Timberlakiem.

"Cztery Strony Folku - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Żywcu": Kto powalczy o nagrodę?

W sobotę o nagrodę polskiej publiczności rywalizować będą wykonawcy z różnych stron świata. Wśród nich kubański gitarzysta i wokalista Eliades Ochoa związany niegdyś z legendarnym Buena Vista Social Club , Serb Boban Marković , znana z tegorocznej Eurowizji portugalska wokalistka Mimicat, ukraińska grupa Go_A (uczestnicy Eurowizji 2021 ), czerpiąca z afrykańskich tradycji formacja Fulu Miziki z Demokratycznej Republiki Konga, gruziński żeński zespół Trio Mandili, słowacki zespół folkowy Hrdza, a także młody niezależny artysta z Francji - Theo Lawrence.

Wśród gości specjalnych sobotniego koncertu pojawią się Halina Mlynkova , Karolina Lizer , grupa InoRos i Kapela Pieczarki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Halina Mlynkova: Mam plany zawodowe na najbliższe dwa lata. Nad moją solową płytą pracują kompozytorzy z Los Angeles Newseria Lifestyle

Niedzielny koncert upłynie pod znakiem polskiej muzyki regionalnej. Wystąpią: FiśBanda, Basia Giewont, Ania Gąsienica-Byrcyn, Zazula, Kapela Ciupaga, Ania Adamowska Czupryn, Tulia, Staszek Karpiel-Bułecka, Agnieszka Cudzich, Mateusz Ziółko, Zespół Pieśni i Tańca "Bytów", Weronika Korthals, Tęgie Chłopy oraz Halina Mlynkova.

Wieczór uświetni występ żywiołowej, ukraińskiej formacji Kalush Orchestra , która w 2022 r. w Turynie wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji, a do tańca widzów porwie gwiazda niedzielnego koncertu - zespół Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo - twórcy takich międzynarodowych hitów jak "Bamboleo", "Volare" czy "Djobi, Djoba".

W Żywcu przez dwa dni od godz. 14:30 czynne będzie Miasteczko Festiwalowe z różnymi atrakcjami dla całych rodzin (m.in. jarmark produktów regionalnych i rękodzieła, warsztaty kuchni regionalnej połączone z degustacjami, strefa dla najmłodszych). Wstęp na teren festiwalu jest wolny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kalush Orchestra: "Są ludzie z innych krajów, którym zależy na Ukrainie" INTERIA.PL