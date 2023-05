Evanescence, Letnia Scena Progresji w Warszawie, 5 czerwca

Znacie ich doskonale z takich hitów jak "Bring me to life", "My immortal", "Going Under" czy "Lithium". Pochodząca z Arkansas amerykańska formacja powraca do naszego kraju. Zespół miał wystąpić w Polsce już w ubiegłym roku, ale wydarzenie zostało odwołane ze względu na chorobę Amy Lee. Ekipa promuje swój album "The Bitter Truth" wydany w 2021 roku.

Jako support zobaczycie brytyjski Tigress, z charyzmatyczną wokalistką Katy Jackson. Grupa wydała w 2021 swój debiutancki album "Pura Vida".

The Lumineers, COS Torwar Warszawa, 6 czerwca

Niezwykle sympatyczna, amerykańska ekipa z Denver wystąpi już wkrótce w Warszawie. Grupę tworzą Wesley Schultz i Jeremiah Fraites. Fani pop folkowych hitów, jak "Ho Hey", "Cleopatra" czy "Gloria" mogą spodziewać się doskonałej zabawy. Muzycy promują swój najnowszy album "Brightside", który pojawił się na rynku w ubiegłym roku.



Interpol, Klub Studio Kraków i Klub Stodoła Warszawa, 6 i 7 czerwca

Słynny nowojorski zespół wystąpi w Polsce aż dwukrotnie. To spora frajda dla miłośników alternatywnego brzmienia. Wydany w ubiegłym roku "The Other Side of Make-Believe" jest już siódmym krążkiem w dyskografii Interpol. Na koncercie nie zabraknie z pewnością najsłynniejszych przebojów grupy ("The Heinrich Maneuver", "C’mere" czy "Evil") wyśpiewanych głęboki wokalem Paula Banksa.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Interpol Barricade

Scorpions, Atlas Arena Łódź, 10 czerwca; Ergo Arena, Gdańsk, 22 czerwca

Po genialnie przyjętym koncercie w Krakowie w maju 2022 roku, legendarna formacja powraca do naszego kraju i wystąpi dwukrotnie. Grupa prezentuje się w doskonałej formie, a jej występy naszpikowane ponadczasowymi przebojami ("Wind of Change", "Still Loving You", "Send Me an Angel" czy "Rock You Like a Hurricane") to niezwykle energetyczny show. Fani Scorpions powinni się spieszyć z podjęciem decyzji o zakupie biletów, ponieważ rozchodzą się one jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.

Iron Maiden, Tauron Arena, Kraków, 13 i 14 czerwca

Brytyjska legenda heavy metalu odwiedzi Polskę dwukrotnie. Koncerty odbędą się w ramach trasy koncertowej "The Future Past Tour", podczas której muzycy skupiają się na najnowszym krążku "Senjutsu", ale powracają też do kultowego albumu "Somwhere in Time" z 1986 roku.

Iron Maiden na trasie i polskich koncertach wspiera formacja The Raven Age, w której na gitarze gra George Harris syn Steve’a Harrisa, basisty legendy metalu. The Raven Age promują swój nadchodzący album "Blood Omen".

Zdjęcie Scorpions / Frank Hoensch/Redferns / Getty Images

KISS, Tauron Arena Kraków, 19 czerwca

Macie ochotę na fantastyczne, teatralne, rockowe widowisko? Wpadajcie do Krakowa, aby spotkać legendarną, koncertową bestię, czyli KISS. Pomimo upływu lat muzycy grupy są w fenomenalnej formie, dzięki czemu takie przeboje jak "I Was Made For Lovin’ You", "God Gave Rock 'n' Roll to You" czy "Rock And Roll All Nite" brzmią niezwykle świeżo. Koncert jest częścią ogromnej trasy koncertowej "End Of The Road World Tour", w ramach której KISS pojawił się w ubiegłym roku w Łodzi.

Red Hot Chilli Peppers, PGE Narodowy Warszawa, 21 czerwca

Legendarna grupa koncertem w Polsce 2023 będzie promować wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne: "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen", ale podczas występu nie powinno zabraknąć doskonale znanych przebojowych petard. Smaczku całości z pewnością dodaje występ Iggy’ego Popa, a także amerykańskiej formacji The Mars Volta. Szykuje się niezapomniany wieczór pełen pulsującej energii i gorących emocji.



Zdjęcie Anthony Kiedis i Iggy Pop / Christopher Polk / Getty Images

James Bay, klub Stodoła Warszawa, 22 czerwca

Niezwykle utalentowany piosenkarz i muzyk powraca do Polski w ramach trasy "Leap Tour", podczas której promuje swój ostatni album. Artysta stał się sławny w całej Europie za sprawą piosenki "Hold Back The River" w 2014 roku. Od tego czasu wydał już trzy płyty, a jego single często trafiają na listy przebojów i na najwyższe rotacje w stacjach radiowych.



Beyonce, PGE Narodowy Warszawa, 27 i 28 czerwca

"Renaissance World Tour" to pierwsza od sześciu lat trasa koncertowa amerykańskiej supergwiazdy. Powiedzieć, że koncerty Beyonce to genialny show, to jakby nic nie powiedzieć. Chyba z tego powodu, a także doskonałego przyjęcia jej ostatniego albumu, po ogłoszeniu sprzedaży, ustawiła się gigantyczna, wirtualna kolejka. Gwiazdę będziemy mogli podziwiać dwukrotnie. Oba koncerty z pewnością będą wypełniać nagrania z jej ostatniego albumu "Renaissance". Nie zabraknie jednak największych hitów gwiazdy. Z pewnością usłyszymy też: "Ladies", "Halo", "Crazy In Love", "Formation", "Run The World".