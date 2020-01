Coachella 2020: Wielki powrót Rage Against The Machine. Kto jeszcze wystąpi?

Tegoroczna edycja festiwalu Coachella tradycyjnie obejmie dwa kwietniowe weekendy, podczas których na scenie zaprezentuje się ten sam zestaw artystów.

Tegoroczna edycja Coachelli to arena powrotu Rage Against the Machine /Martin Philbey/Redferns /Getty Images

Pierwsza odsłona festiwalu w 2020 roku przypada na dni 10-12 kwietnia, a druga tydzień później - 17-19 kwietnia.

Festiwalowa scena będzie areną powrotu amerykańskiego zespołu Rage Against the Machine. Grupa rozpadła się 2000 roku. Siedem lat później muzycy reaktywowali zespół, również podczas Coachelli. Kolejne rozstanie nastąpiło w 2011 roku. W tym roku Rage Against the Machine będzie headlinerem obu piątkowych koncertów.

Organizatorzy ujawnili pełny line-up tegorocznej edycji. W obie soboty główną gwiazdą będzie raper i producent Travis Scott, a w niedziele najważniejszym wykonawcą będzie Frank Ocean.

Oprócz nich na scenie wystąpią m.in. Thom Yorke, Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, FKA twigs, DaBaby, Run the Jewels, Lil Nas X, City Girls, King Gizzard & the Lizard Wizard, 21 Savage, Big Sean, Swae Lee, Noname, Caribou, DJ Koze, Calvin Harris, Denzel Curry, Cuco.



Bilety na pierwszy weekend Coachelli są już wyprzedane.

Festiwal odbywa się w mieście Indio, w Kalifornii. Pierwsza edycja została zorganizowana w 1999 roku. Na terenie imprezy znajduje się kilka scen z muzyką na żywo.

Do tej pory na scenie Coachelli pokazali się m.in. AC/DC, Snoop Dogg, Prince, Beyonce, Lady Gaga, The White Stripes, Eminem, The Cure i Gorillaz.