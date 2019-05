Udawała, że jest na Coachelli. Blogerka wkręciła miliony fanów

Gabbie Hanna, gwiazda mediów społecznościowych, postanowiła pokazać ludziom, jak łatwo jest ich oszukać za pomocą Instagrama. Zrobiła na to na przykładzie udawanego wyjazdu na festiwal Coachella.

Tegoroczna edycja festiwalu Coachella odbył się w dniach 12 - 14 kwietnia oraz 19 - 21 kwietnia. Głównymi gwiazdami byli: Childish Gambino, Ariana Grande i Tame Impala. Przez sceny wydarzenia przewinęła się ponad setka artystów.



W ostatnich latach festiwal stał się miejscem niezwykle modnym, a wypadem na imprezę wręcz należy pochwalić się w mediach społecznościowych. Bywają na niej celebryci, modelki, aktorzy oraz gwiazdy sieci.

Posty z Coachelli na Instagramie publikowała w tym roku również blogerka i influencerka Gabbie Hanna, którą zaledwie w tym serwisie obserwuje prawie cztery miliony użytkowników.

Internetowa celebrytka publikowała na Instastories zdjęcia oraz krótkie nagrania, które miały potwierdzać, że jest na terenie festiwalu. Szybko okazało się jednak, że blogerka wszystko wymyśliła i wszystkie jej zdjęcia oraz filmiki zostały sfabrykowane przez nią samą.



Hanna opublikowała na Youtube specjalne nagranie pt. "Jak skłamałam, że jadę na Coachellę", gdzie wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taki krok (obejrzano je ponad 3,5 miliona razy).

"Ludzie patrzą na zdjęcia bawiących się na Coachelli w mediach społecznościowych i myślą: 'ich życie jest idealne, to ciało, te wakacje, ten samochód'. Wiele z tych fotografii jednak kłamie" - tłumaczyła.

Blogerka zauważała, że sam festiwal stał się imprezą pełną obłudy, a wiele osób tam jadących przygotowuje się przez cały rok, aby zrobić sobie kilka dobrych zdjęć na terenie wydarzenia, a następnie wraca do swojego całkowicie normalnego życia.



Wideo