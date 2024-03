Do sieci trafił właśnie utwór "Next Semester" ( sprawdź! ), który zapowiada nadchodzący album "Clancy". Materiał do sprzedaży trafi 19 maja. Za teledysk "Next Semester" One Twenty Pilots odpowiada Reel Bear Media.

Laureaci Grammy swoją nową płytę będą promować podczas The Clancy World Tour, największej trasy koncertowej w historii zespołu. Koncerty rozpoczną się 15 sierpnia w Denver (USA). Z Ameryki Północnej grupa przeniesie się do Nowej Zelandii, Australii i Europy.

Clip twenty one pilots Next Semester

Twenty One Pilots wracają do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

9 kwietnia 2025 r. duet zaprezentuje się przed polskimi fanami w Atlas Arenie w Łodzi. Przedsprzedaż wejściówek ruszy 3 kwietnia, a pozostałe bilety trafią do sprzedaży 5 kwietnia.

W lutym Tyler Joseph i Josh Dun wypuścili singel "Overcompensate". Dostępny już w przedsprzedaży album "Clancy" ukaże się w kilku różnych wersjach i na wielu różnych nośnikach, m.in: na dwóch limitowanych zestawach deluxe box, czterech wersjach winylowych z dodatkowymi ekskluzywnymi materiałami, ekskluzywnej płycie CD wraz z książeczką oraz na kasecie magnetofonowej połączonej z fotokartą.