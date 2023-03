Camel odwołuje koncerty w Polsce. Andy Latimer przejdzie pilną operację

Polskie koncerty grupy Camel miały odbyć się w Zabrzu (Dom Muzyki i Tańca, 12 maja), Łodzi (Klub Wytwórnia, 13 maja) i Poznaniu (Sala Ziemi, 14 maja).

Informacje o odwołaniu tych występów przekazał Piotr Kosiński, stojący na czele wydawnictwa Rock-Serwis, organizującego te koncerty.

"Wkrótce po zakończeniu kolejnej tury prób przed trasą, Andrew Latimer zaczął odczuwać ostry ból w dolnej części pleców, który rozszerzył się na nogę i stopę. Został skierowany na badania diagnostyczne, które szybko ujawniły ostry przypadek rwy kulszowej wymagający pilnej operacji. Czas powrotu Andy'ego do zdrowia jest w tej chwili trudny do precyzyjnego określenia, dlatego zespół i jego management zdecydował o przesunięciu koncertów. Ponieważ lekarze przewidują, że rekonwalescencja zajmie od 8 do 12 tygodni, nie było możliwości by majowe koncerty odbyły się w podanych wcześniej terminach" - czytamy w informacji.

"Oczywiście, jako, że sam jestem wielkim fanem zespołu, wiem jak rozczarowująca jest to wiadomość. Podobnie rozczarowany jest zespół, który bardzo liczył na kolejne spotkanie ze swoimi fanami, którzy są absolutnie wyjątkowi! Andy jest niezwykle wdzięczny za wsparcie fanów, którzy kupili bilety, a w swoich licznych mailach do zespołu dzielili się swoim podekscytowaniem" - dodaje Piotr Kosiński.

Dodajmy, że Andy Latimer ma za sobą poważne problemy zdrowotne, które na wiele lat zahamowały karierę grupy Camel. Zdiagnozowano u niego mielofibrozę i nowotwór szpiku kostnego. Na szczęście przeszczep zakończył się pełnym sukcesem i muzyk w 2013 r. powrócił na scenę. W 2015 r. - po 15 latach przerwy - grupa zagrała dwa znakomicie przyjęte koncerty w Polsce.

Camel - Kraków, 20 lipca 2015 r. 1 / 14 Zobacz zdjęcia z występu grupy Camel w ICE Kraków Źródło: fot. Bartosz Nowicki

Działający od 1972 roku Camel to legenda rocka progresywnego, uznawana zgodnie za jeden z najważniejszych zespołów, jakie pojawiły się w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych płyt grupy Andy'ego Latimera (wokal, gitara, flet, klawisze, bas) należą "Camel", "Mirage", "Nude", "The Snow Goose" czy "Stationary Traveller" (opowieść o podzielonym Berlinie). Dotychczasowy dorobek studyjny zamyka "A Nod And A Wink" z 2002 r.