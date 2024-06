Budka Suflera ( posłuchaj! ) ogłosiła koniec działalności w 2014 roku. Ostatni wokalista Krzysztof Cugowski nie wziął udziału w reaktywacji, do której doszło w 2019 r. Z kolei Romuald Lipko, lider i główny twórca materiału grupy, zmarł 6 lutego 2020 r. z powodu choroby nowotworowej.

W listopadzie 2020 r. grupa wypuściła płytę "10 lat samotności" zawierającą materiał przygotowany jeszcze przez Lipkę. Za mikrofonem stanął wówczas Felicjan Andrzejczak, z którym zespół przyjaźnił się od ponad 40 lat. To on śpiewał w słynnych przebojach: "Jolka, Jolka pamiętasz", "Czas ołowiu" czy "Noc komety".

Na ostatniej jak dotąd płycie grupy "Skaza" (2023), partie wokalne wykonują Robert Żarczyński (w zespole od 2019 r.), Irena Michalska (dołączyła w 2021 r.) i Jacek Kawalec (w grupie od 2022 r.).

Obecnie najdłuższym stażem może pochwalić się perkusista i menedżer Tomasz Zeliszewski, który zagrał na wszystkich albumach Budki Suflera. U jego boku występują basista Mietek Jurecki (z przerwami od 1981 r.), gitarzyści Piotr Bogutyn i Dariusz Bafeltowski (obaj od reaktywacji w 2019 r.) oraz znany z m.in. Big Cyca i Czarno-Czarnych klawiszowiec Piotr Sztajdel (od 2020 r.).

To właśnie ten skład (wsparty gościnnie przez śpiewającą w chórkach Annę Rosochacką) odpowiada za wypuszczoną właśnie nową piosenkę "Licznik" (muzyka Mietek Jurecki do tekstu Bogdana Olewicza).



"Tytułowy licznik, przywołany przez Olewicza tyka, wywołując w nas lęki, niepokoje i wiele znaków zapytania. Pomimo śmierci nadwornego kompozytora Budki Romualda Lipko melodyka i harmonia Jureckiego wpisuje się znakomicie w klimat tego zespołu. Sześciominutowa pieśń zaaranżowana została wbrew wszelkim zasadom komercyjnej anteny. Ale to wybór samych muzyków. 'Licznik' to utwór dedykowany fanom lubiącym tę kapelę od wielu, wielu lat, skierowany do tych co znają i kochają Pink Floyd, Procol Harum, Foreigner... Ale pokochać go mogą wszyscy" - czytamy w opisie utworu.

Budka Suflera i specjalny koncert na 50-lecie. Kto wystąpi?

15 czerwca (początek godz. 18:00) odbędzie się specjalny występ z okazji 50-lecia, który odbędzie się w muszli koncertowej im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim w Lublinie.

"Na scenę zaprosiliśmy tych, którzy odegrali ważną rolę w historii grupy. (...) Zasada jest taka: jeden hit naszego gościa i jeden nasz, zaśpiewane razem. (...) Zaprosiliśmy wszystkie nasze śpiewające gwiazdy. Kto z nich pojawi się na scenie, tego nie wiem" - mówił w rozmowie z PAP Tomasz Zeliszewski.

Podczas koncertu wystąpią Natalia Niemen, Józef Skrzek, Antymos Apostolis (SBB), Andrzej Zieliński (Skaldowie), Zbigniew Hołdys, Maciej Balcar (były wokalista Dżemu) i Ryszard Poznakowski.



