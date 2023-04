Audioriver 2023: poznaliśmy kolejnych artystów! Kto dołączył do line-upu?

Przygotowania do tegorocznej edycji Audioriver Festival nabierają tempa. Powoli zaczynamy odliczać dni do startu płockiej imprezy. Tym razem do line-upu dołączają takie projekty jak: Anfisa Letyago, Astra Club (Carlita b2b DJ Tennis), Camo & Krooked ft. Daxta MC, CC:DISCO!, Chris Liebing, Colyn, Deer Jade, Enrico Sangiuliano, Fade Black b2b Annix, IKARVS, IMANU b2b Buunshin, Levela, LSDXOXO, Mathame AV, Mixtress, Monolink, Oliver Koletzki, Skin On Skin, Turno oraz Zombie Cats.

Audioriver 2023 - kto zagra?

Niezaprzeczalnie jednym z najgłośniejszych nazwisk tegorocznej edycji będzie Anfisa Letyago, która przez ostatnie lata stała się jedną z najbardziej wpływowych DJ-ek i producentek w świecie muzyki elektronicznej. W swoich setach i produkcjach ciągle przekracza granice, eksperymentuje i stale ewoluuje. Jej dopracowane, charakterystyczne brzmienie balansuje pomiędzy mocnym techno, deep house'em i innymi odłamami muzyki undergroundowej. Również z Włoch przyjedzie na Audioriver Enrico Sangiuliano, nazwisko dobrze znane fanom techno. Jego ciągle rosnąca dyskografia składa się z samych ponadczasowych klasyków. Dodatkowo w ostatnim czasie eksploruje świat sound designu, czego efekty można usłyszeć w nagraniach wydawanych w jego własnym efemerycznym labelu NINETOZERO.

Ogromny wkład w rozwój europejskiego techno ma Chris Liebing, niemiecki DJ aktywny na scenie od lat 90. Od czasu wydanego w 2018 LP "Burn Slow", Chris powrócił również do swoich wcześniejszych inspiracji, czerpiąc z elektroniki lat 80., psychodelicznych melodii i muzyki alternatywnej z ostatnich 40 lat. Mathame to projekt z gatunku melodic techno, za którym stoi dwójka braci z Sycylii. Ich budzące emocje i kinematograficzne pejzaże dźwiękowe przenoszą słuchaczy na inne wyżyny. Na Audioriver wystąpią ze swoim imponującym audiowizualnym show.

Clip Anfisa Letyago HAZE

Monolink jest artystą w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu: to utalentowany singer-songwriter, producent, multiinstrumentalista i porywający performer. Brzmienie niemieckiego artysty jest wyjątkowe, łączy bowiem jego korzenie w muzyce gitarowej i songwritingu z elektronicznymi kompozycjami, osiągając przy tym idealną równowagę pomiędzy emocjonalną głębią i rytmiczną ekspresją.

Pod szyldem Astra Club wystąpią w formule b2b Carlita oraz DJ Tennis. Sety Carlity to emocjonalne wyprawy w muzyczne podróże, a selekcje utworów powstają spontanicznie. Od indie, przez disco do minimalu, z brazylijskim groovem i latynoskimi wokalami pomiędzy. DJ Tennis podczas setów wykazuje się umiejętnością tworzenia intymnej atmosfery. Ponadto przekłada dawne zamiłowanie do tuzów post-rocka na własną misternie wyprodukowaną twórczość.

Colyn buduje swoje ponadczasowe brzmienie od dekady. Niekończące się tekstury syntezatorów wpadają w hipnotyzujące groove'y, każdy bardziej zaraźliwy niż poprzedni. Utwór “Running" świetnie oddaje zakres jego twórczości: to wyjątkowa przestrzeń pomiędzy house'em i techno, która raz po raz dostarcza euforycznych momentów. Ceniony berliński artysta Oliver Koletzki może pochwalić się imponującą karierą od czasu swojego debiutanckiego, wydanego w 2005 przez Cocoon wydawnictwa "Der Mückenschwarm". Z każdą kolejną produkcją i setem podważa jednak status quo, czerpiąc z nieustannie rozwijającej się plejady stylów i nastrojów. Niemal każda produkcja Koletzkiego okazuje się hitem, bez względu, czy tworzy on deep house czy techno.

Wideo Oliver Koletzki feat. HVOB - Bones

Camo & Krooked to austriackie duo producenckie określane jako jeden z najważniejszych projektów drum'n'bass. Przez ostatnią dekadę ich rozpoznawalny styl zagościł w katalogach najbardziej znaczących wytwórni w muzyce elektronicznej, a ich brzmienie miało ogromny wpływ na kierunek rozwoju drum'n'bass. Na Audioriver wystąpią wraz z Daxta MC, znanym ze swojej pasji i umiejętności rozpalenia tłumu.

Skin On Skin szybko zyskał fanów na całym świecie dzięki wyjątkowej mieszance techno, klasycznego house'u i alternatywnego hip hopu. O Skin on Skin zrobiło się głośno wraz z wydaniem jego EP-ki, która ukazała się na początku 2019 za pośrednictwem kultowej wytwórni Steel City Dance Discs.

DJ i producent Turno to prawdziwa potęga na scenie jump-up drum & bass. Tworzy wysokoenergetyczne, porywające publiczność utwory. Czerpiąc inspirację od takich artystów jak DJ Hazard i Pleasure, brzmienie Turno jest intensywne i zaraźliwe, czym wyróżnia się w ramach tego gatunku. W formule b2b wystąpią IMANU oraz Buunshin. Ten pierwszy, wybijając się w wieku zaledwie 16 lat, wyróżnia się bardzo charakterystycznym i technicznym brutalistycznym stylem. Nieustanne łamanie zasad, płynne zmienianie tempa i gatunków to zaś mocne strony Buunshina, który wydaje w największych wytwórniach muzyki tanecznej.

Wideo Skin On Skin - Burn Dem Bridges (Official Visualiser)

Producent, DJ i wokalista LSDXOXO do tej pory był znany z remiksów dla Lady Gagi, Shygirl czy Pink Pantheress. Obecnie pracuje nad długo wyczekiwanym debiutanckim albumem, którego przedsmak można usłyszeć w pop-punkowych singlach "DRaiN" i "Demons" z udziałem Eartheater. Jeśli ufać słowom Deer Jade, jej melodyjna muzyka zabierze cię w mistyczną podróż w głąb twojej duszy.

Duet Fade Black jest określany jednym z najbardziej nowatorskich projektów drum'n'bass, jakie się pojawiły na scenie w ostatnich latach. Na Audioriver wystąpią b2b z Annix, innym duetem, który równie mocno rewolucjonizuje brzmienie drum'n'bass. Levela wyróżnia się własnym, niepowtarzalnym stylem na scenie d'n'b. Sukces singla "Exhale" zapoczątkował głębszą, mroczniejszą odsłonę jego produkcji.

CC:DISCO! to didżejka, która w swoich setach gra disco, house i boogie, zarażając parkiet pozytywną energią. Zombie Cats to duo, dla którego drum'n'bass i jungle to nie tylko muzyka, a styl życia. Cenią sobie twórczą wolność, a ich styl może wahać się od głębokich pejzaży dźwiękowych po techniczną muzykę klubową. Mixtress to DJ-ka poruszająca się w kręgach hardcore i jungle. W swoich setach potrafi łączyć nostalgię z nowoczesnym brzmieniem breakbeatu. Ogłoszenie to zamyka polski duet IKARVS, projekt oparty na improwizacji instrumentalno-wokalnej. W wersji koncertowej IKARVS to elektroakustyczny live act pomyślany w sposób umożliwiający transową, introspekcyjną podróż muzyczną.

Audioriver 2023 - co już wiemy?

Audioriver Festival zawita do Płocka w tym roku, tradycyjnie, w ostatni weekend lipca - między 28-30.07. Powyżsi wykonawcy dołączają do pozostałych dotychczas ogłoszonych artystów i artystek, takich jak: 175 BPM, 8Kays, 99999999, Agim, Alegria b2b Bambi Uzi, An on Bast, Anna Borsuk, Avalon Emerson, Baasch ft. Rosa Anschütz, Bou ft. Haribo, Catz 'n Dogz, Chloé Caillet, Claudio PRC b2b Błażej Malinowski, Coco Bryce, Daisy Cutter, Desiree, Detoxic, Filip Sonik b2b Mihvu, Fresh, gyrofield, Hedex, Holoe, Jazxing, Job Jobse, Joyhauser, KAMP!, Kapoor, Kevin de Vries, KI/KI, Klangkuenstler, Krakota, LuLu Malina, Mandidextrous, Moderat, Naked Relaxing, NeverAfter, Palms Trax, Pysh, Raidho, Samurai Breaks, Sassafras Tree, Sincz, Spectribe, Święty Bass, Tengu, The Caracal Project, Truant b2b Vitcat, Trym, VHT b2b Zuzka, VNTM live, VTSS, We Rob Rave, Wobler, Worakls Orchestra, ZHU oraz Zuchy.