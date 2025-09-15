Ashnikko wraca do Polski. Koncert w warszawskiej Stodole i nowy album w drodze

Nowy krążek, którego premiera zaplanowana jest na 17 października, to druga pełna płyta w dorobku Ashnikko. Album ma zawierać 15 utworów i, jak podkreśla sama twórczyni, jest projektem niezwykle intymnym. "Często czuję się jak osad na dnie torebki - mieszanina okruchów, gum, paragonów i błyszczyków. To właśnie oddaje ten album. To pierwszy raz, gdy pisałam tak autobiograficznie, ale w centrum wszystkiego pozostaje osobista autonomia i radosna fantazja" - wyznała Ashnikko.

Artystka określa "Smoochies" jako "starszą siostrę" wcześniejszego mixtape'u "Demidevil". Płyta ma łączyć kobiecą pewność siebie z groteską, absurdem i niepokornym humorem, a jednocześnie stanowić odpowiedź na coraz trudniejszą sytuację kobiet i społeczności marginalizowanych.

Singiel "Sticky Fingers" i muzyczne kamienie milowe

W sierpniu fani otrzymali próbkę tego, czego można spodziewać się po nowym albumie. Singiel "Sticky Fingers" to przykład odważnej zabawy formą, która od dawna charakteryzuje twórczość Ashnikko.

Mimo że ma na koncie dopiero jeden album studyjny - "WEEDKILLER" (2023) - jej kariera już teraz imponuje. Artystka przekroczyła 3,9 miliarda streamów na całym świecie oraz 700 milionów odtworzeń wideo, a jej największe przeboje, takie jak "Slumber Party" czy "Daisy", zyskały status internetowych hitów.

Od festiwali po trasę z Billie Eilish

Ostatnie miesiące to dla Ashnikko intensywny czas koncertów. Wokalistka odwiedziła największe festiwale - od Open'era w Gdyni po Reading & Leeds, Madcool, Bonnaroo czy NOS Alive. Wystąpiła też w słynnym Red Rocks Amphitheatre w Kolorado i odbyła trasę po Ameryce Łacińskiej. Na początku tego roku dołączyła do australijskiego etapu tournée Billie Eilish, grając na największych arenach przed dziesiątkami tysięcy słuchaczy.

Kolejny koncert Ashnikko w Polsce

Polscy fani Ashnikko powinni zarezerwować w kalendarzach datę 26 stycznia. To właśnie wtedy wokalistka zaprezentuje się publiczności w Warszawie. Sprzedaż biletów wystartuje 19 września o godzinie 10:00. Organizatorem wydarzenia jest Alter Art.

